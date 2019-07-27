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Tunus'ta Sibsi için geniş katılımlı cenaze töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 18:00 | Son Güncelleme

Hayatını kaybeden Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi için Kartaca Sarayı'nda cenaze töreni düzenlendi - Binlerce Tunuslu cenaze konvoyunun geçtiği konvoy üzerinde toplanarak Sibsi'yi son yolculuğuna uğurladı

TUNUS (AA) - Başkent Tunus'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi (93) için Kartaca Sarayı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine üst düzey devlet erkanı ve parti başkanlarının yanı sıra yurt dışından da çok sayıda devlet başkanı katıldı.

Geçici Cumhurbaşkanı Muhammed en-Nasır, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, Sibsi'nin devlette büyük sorumluluklar üstlendiğini ve özgürlük ilkelerinin yerleşmesi için verilen mücadele silinmeyecek izler bıraktığını söyledi.

Nasır, "Sibsi, demokrasinin tesisi, ülkenin istikrara kavuşturulması ve 2011'de ilk demokratik seçimlerin yapılmasında başarılı oldu." dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Sibsi'nin vefatının, hem İslam hem de Arap dünyası için bir kayıp olduğunu belirtti ve en zor şartlarda Tunus'un istikrarını korumayı başaran "dost" ve "kardeş" Sibsi'ye olan son görevini yerine getirmek için Tunus'a geldiklerini ifade etti.

Törene katılan geçici Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih de Sibsi'nin vefatının, Müslümanlar, Araplar ve dünyadaki tüm barışseverler için bir kayıp olduğunu dile getirdi.

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın temsil ettiği cenaze törenine Cezayir ve Filistin devlet başkanlarının yanı sıra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Kralı 6. Felipe, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, Malta Cumhurbaşkanı George Vella ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac katıldı.

- Tunuslular Sibisi'yi son yolculuğunda yalnız bırakmadı

Öğle saatlerinde Kartaca Sarayı'nda düzenlenen ve dünyanın pek çok liderinin katıldığı cenaze töreninin ardından Sibisi'nin naaşı, defnedileceği yer olan El-Cellaz Kabristanlığı'na götürüldü.

Tunuslular, Kartaca Sarayı'na 25 kilometre uzaklıktaki kabristanlığa defnedilecek Sibsi'yi son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Malik Bin Enes Camisi, şehir merkezi, 5. Muhammed Caddesi, eski Cumhurbaşkanı Habib Burkiba'nın heykelinin bulunduğu 14 Ocak Meydanı ve El-Munsif Bey Caddesi'nden oluşan cenaze konvoy hattında toplanan Tunuslular, Sibsi'yi tekbirlerle ve "Allah sana rahmet eylesin Baci" nidalarıyla uğurladı.

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Anahtar Kelimeler:
Baci Kaid es-Sibsi cenaze

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