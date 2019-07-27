Tunus'ta Sibsi için geniş katılımlı cenaze töreni

TUNUS (AA) - Başkent Tunus'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi (93) için Kartaca Sarayı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine üst düzey devlet erkanı ve parti başkanlarının yanı sıra yurt dışından da çok sayıda devlet başkanı katıldı.

Geçici Cumhurbaşkanı Muhammed en-Nasır, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, Sibsi'nin devlette büyük sorumluluklar üstlendiğini ve özgürlük ilkelerinin yerleşmesi için verilen mücadele silinmeyecek izler bıraktığını söyledi.

Nasır, "Sibsi, demokrasinin tesisi, ülkenin istikrara kavuşturulması ve 2011'de ilk demokratik seçimlerin yapılmasında başarılı oldu." dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Sibsi'nin vefatının, hem İslam hem de Arap dünyası için bir kayıp olduğunu belirtti ve en zor şartlarda Tunus'un istikrarını korumayı başaran "dost" ve "kardeş" Sibsi'ye olan son görevini yerine getirmek için Tunus'a geldiklerini ifade etti.

Törene katılan geçici Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih de Sibsi'nin vefatının, Müslümanlar, Araplar ve dünyadaki tüm barışseverler için bir kayıp olduğunu dile getirdi.