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Tunus’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 18.03.2020 12:37 | Son Güncelleme

Tunus’ta koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Tunus Devlet Başkanı Kays Said, yeni tip koronavirüs (KOVID-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında dün gece saatlerinde ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Sokağa çıkma yasağının bugün yürürlüğe gireceği ve saat 18.00’den sabah 08.00’e kadar geçerli olacağı belirtildi. Tunus Devlet Başkanı Said, resmi devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, 15 gün içerisinde normal hayata dönüleceğini söyledi.

Tunus hükümeti tarafından salgına karşı alınan önlemler kapsamında, ihracat ve tahliye işlemleri dışında uçuşlar askıya alınarak kara sınırları da kapatıldı. Ülkede ayrıca, günlük çalışma süresi 5 saate indirildi, tüm toplantılar iptal edildi ya da ertelendi, spor faaliyetleri ile kültürel ve ticari etkinlikler de durduruldu.

Ülkedeki tüm anaokulları, özel okullar, uluslararası okullar ve üniversitelerde eğitime ara verilirken, tüm restoranlar ve kafelere saat 16.00’a kadar açık kalma şartı getirildi.

Tunus’ta şu ana kadar 27 kesinleşmiş KOVID-19 vakası tespit edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tunus koronavirüs sokağa çıkma yasağı

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