TUNUS (AA) - Tunus'ta sol eğilimli koalisyon partisi Halk Cephesi, Mısır'ın demokratik yöntemle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümünün soruşturulmasını, bunun için de bağımsız bir komisyon kurulmasını istedi.

Halk Cephesi Sözcüsü Hamma el-Hammami başkent Tunus'taki ofisinde düzenlediği basın açıklamasında, cezaevlerindekilerin sorumluluğunun kendilerine ait olması hasebiyle Mursi'nin ölümünden Mısır devletinin bizzat sorumlu olduğunu söyledi.

Bu konunun siyasi ya da ideolojik bir tutumla ilgisi olmadığını vurgulayan Hammami, "Ancak mesele cezaevindeki bir insanın hayatıyla ilgili olunca o zaman mesele ilkesel, insan hakları ve onuruyla ilgili bir hal alır." dedi.

Hammami, Mursi'nin ölümünün araştırılması için bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını istedi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, dün yaptığı açıklamada, Mursi'nin ani ölümünün sebebinin ortaya çıkarılması için bağımsız bir kuruluş tarafından hızlı, tarafsız, eksiksiz ve şeffaf bir soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu.