Tunus'ta STK'lardan Suudi Veliaht'a soğuk karşılama hazırlığı

TUNUS (AA) - Tunus'taki sivil toplum kuruluşları (STK), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra ilk yurt dışı turuna çıkan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yarın gerçekleştireceği Tunus ziyareti öncesi "kitlesel gösteri" çağrısında bulundu. Başkentteki Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası (SNJT) binasında bir araya gelen STK temsilcileri, düzenledikleri ortak basın toplantısında, Suudi Veliaht'ın yarın yapacağı Tunus ziyaretini eleştirdi ve kitlesel gösteri çağrısı yaptı. Toplantıya SNJT'nin yanı sıra Tunus Gazete Editörleri Derneği, Tunus Demokratik Kadınlar Derneği, Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu, Genç Avukatlar Komisyonu ve Tunuslu Kadınlar Derneği gibi çok sayıda STK'dan temsilciler katıldı. - "Tunus'u kirletmeye hayır" adı altında kitlesel gösteriler STK'lar, Veliaht Prens'in Tunus ziyareti öncesinde, bu akşamdan başlamak üzere, "Tunus'u kirletmeye hayır" adı altında kitlesel gösteriler düzenleme kararı aldıklarını duyurdu. SNJT Üyesi Sekine Abdüssamed, Suudi Arabistan'ın en son Kaşıkçı cinayeti olmak üzere işlediği tüm suçlarından aklanma yeri olarak Tunus'u kullanmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Abdüssamed ayrıca Tunuslu yetkililerin Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'de sivil halka karşı işlenen suçlar karşısında izlediği kayıtsız tavrın hayret verici olduğunu ifade etti. SNJT'nin ayrıca Bin Selman'ın ziyaretine karşı izlediği tavır dolayısıyla Uluslararası Gazeteciler Federasyonundan teşekkür mektubu aldığı belirtildi. Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu Başkanı Mesud Ramazani ise "Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'de insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve rejimine yönelik töhmetler nedeniyle Tunus halkı bu ziyarete şüpheyle bakıyor." dedi. - Tunuslu hukukçulardan "Veliaht Prens'in suçlarının soruşturulması" talebi Öte yandan Tunuslu 50 avukat, "Muhammed bin Selman tarafından işlenen suçların soruşturulması" talebiyle Tunus mahkemesine dilekçe verdi. Başkentteki Tunus İlk Derece Mahkemesi önünde düzenlenen basın toplantısında konuşan Avukat Nizar Bucelal, "Soruşturma talebi Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile Suudi rejimini sorumlu tuttuğumuz Yemen, Irak ve Suriye'deki suçları kapsıyor." dedi.