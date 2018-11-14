Tunus'ta tartışmalı yeni kabine yemin etti

TUNUS (AA) - Tunus'ta tartışmalara neden olan yeni kabine üyeleri, Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi önünde yemin ederek görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni bakanlar, Başbakan Yusuf eş-Şahid'in katılımıyla Kartaca Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Sibsi huzurunda yemin etti.

Tunus'ta Başbakan Yusuf eş-Şahid'in geçen hafta 13 bakan ve 5 devlet başkanlığını kapsayan kabine revizyonu, ülkede tartışmalara yol açmıştı.

Cumhurbaşkanı Sibsi kendisine danışılmadan "oldubittiye" getirildiği gerekçesiyle revizyonu kabul etmediğini açıklarken, Cumhurbaşkanı'nın kurucusu olduğu Nida Tunus Partisi de Şahid'in kabine değişikliğini "darbe girişimi" şeklinde niteleyerek kabinedeki bakanlarına "istifa etmeleri" çağrısında bulunmuştu.

Tartışmalı kabine revizyonu, pazartesi günü güvenoyu almak için meclise sunulmuş uzun saatler süren oylama sonucu dün salt çoğunluğun oyuna (109) ulaşmıştı.

Nida Tunus Partisi'nin boykot ettiği oylamada meclisteki 217 milletvekilinden 163'ü hazır bulunmuştu.

Tunus anayasasının 99. maddesine göre, Başbakan "Dışişleri ve Savunma bakanları" haricinde kabinede revizyona gitme hakkına sahip.

