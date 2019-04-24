Tunus'ta terörle mücadele

TUNUS (AA) - Tunus'un Cezayir sınırındaki Kef vilayetinde bir teröristin takip sonunda öldürüldüğü bildirildi.

Tunus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Kef vilayetinde bir terörist ölü ele geçirildi.

Açıklamada, operasyonun takip sonunda gerçekleştiği bildirilirken, öldürülen teröristin kalaşnikof silah ve patlayıcı madde bulundurduğu belirtildi.

Teröristin kimliğinin henüz tespit edilemediği ve operasyonun sürdürüldüğü aktarıldı.

Tunus'ta 2011'den bu yana çeşitli terörist eylemler yaşanıyor. Bazıları başkent Tunus'ta da yaşanan eylemleri gerçekleştiren terör grupları, çoğunlukla ülkenin batısındaki Cezayir sınırında yoğunluk kazanıyor.

