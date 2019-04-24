HABER

Tunus'ta terörle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 03:23 | Son Güncelleme

Ülkenin batısındaki Kef vilayetinde bir terörist ölü ele geçirildi

TUNUS (AA) - Tunus'un Cezayir sınırındaki Kef vilayetinde bir teröristin takip sonunda öldürüldüğü bildirildi.

Tunus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Kef vilayetinde bir terörist ölü ele geçirildi.

Açıklamada, operasyonun takip sonunda gerçekleştiği bildirilirken, öldürülen teröristin kalaşnikof silah ve patlayıcı madde bulundurduğu belirtildi.

Teröristin kimliğinin henüz tespit edilemediği ve operasyonun sürdürüldüğü aktarıldı.

Tunus'ta 2011'den bu yana çeşitli terörist eylemler yaşanıyor. Bazıları başkent Tunus'ta da yaşanan eylemleri gerçekleştiren terör grupları, çoğunlukla ülkenin batısındaki Cezayir sınırında yoğunluk kazanıyor.

PARTNEREskişehir, Londra ve New York'u geride bıraktıEskişehir, Londra ve New York'u geride bıraktı
Londralılar Ara Güler Sergisinde BuluştuLondralılar Ara Güler Sergisinde Buluştu
Bariyerlere ok gibi saplandı, havada asılı kaldı!Bariyerlere ok gibi saplandı, havada asılı kaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kef vilayeti terör Tunus

En Çok Okunan Haberler

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Sezonu kapattı...

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Sezonu kapattı...

İkinci el araç alacaklar bu habere dikkat! İnternet satışları...

İkinci el araç alacaklar bu habere dikkat! İnternet satışları...

YSK'nın ara kararı sonrası açıklamalar art arda geldi

YSK'nın ara kararı sonrası açıklamalar art arda geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kabine değişikliği' sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kabine değişikliği' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Süleyman Soylu'dan saldırı hakkında açıklama

Süleyman Soylu'dan saldırı hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düzce'de feci kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı, havada asılı kaldı!

Bariyerlere ok gibi saplandı, havada asılı kaldı!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman Sarıgün savcılığa sevk edildi

Osman Sarıgün savcılığa sevk edildi!

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu: Yalan rüzgarıyla karşı karşıyayız, adli soruşturma devam ediyor

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.