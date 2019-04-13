Tunus'ta Türk Üniversitelerini Tanıtım Fuarı başladı

TUNUS (AA) - Türkiye'deki özel ve kamu üniversitelerinin bir araya geldiği çatı oluşum Uluslararası Öğrenci Hizmetleri Derneğince (ISSA) organize edilen Türk Üniversitelerini Tanıtım Fuarı, Tunus'ta başladı.

ISSA Başkanı Dursun Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarla Türkiye ile Tunus arasındaki tarihi ilişkileri güçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Aydın, iki gün sürecek fuarda farklı hizmetler sunulacağını ve öğrenimlerine Türkiye'de devam etmek isteyen öğrencilerin bilgilendirileceğini belirterek, Türkiye'deki 145 bin yabancı öğrenciden 400'ünün Tunuslu olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan da ekonomik kalkınma, altyapı ve eğitim sektöründe çok boyutlu stratejik iş birliğinin Türkiye ile Tunus'u bir araya getirdiğini ifade etti.

Doğan, Türkiye'nin her yıl öğrencilere burs verdiğini ve eğitimlerini Türkiye'de sürdürmeleri için bu yıl en az Tunuslu 150 öğrencinin kabul edileceğini söyledi.

