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Tunus'ta tutuklu cumhurbaşkanı adayı Karvi açlık grevine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 18:05 | Son Güncelleme

Tunus'ta tutuklu cumhurbaşkanı adayı Karvi açlık grevine başladı

TUNUS (AA) - Tunus'ta pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin öne çıkan adaylarından Tunus'un Kalbi Partisi Genel Başkanı Nebil el-Karvi, tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevine başladı.

Medya patronu kimliğiyle de tanınan Karvi'nin avukatlarından Rıda Bilhac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin 15 Eylül Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "seçim hakkını kullanması talebiyle" süresiz açlık grevine başladığını belirtti.

Bilhac, Karvi'nin haksız yere cezaevinde tutulduğunu, cumhurbaşkanı adayı olarak tüm haklarından mahrum bırakıldığını, ancak haklarından vazgeçmeyeceğini dile getirdi.

Nebil el-Karvi, hakkındaki "kara para aklama" suçlamaları nedeniyle 23 Ağustos'ta tutuklanmış, buna karşın Tunus Yüksek Seçim Komisyonu, adaylığının düşmediğini duyurmuştu.

Savcılık, 8 Temmuz'da Karvi ile kardeşi Gazi Karvi hakkında "kara para aklama" iddiasıyla mal varlığının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi kararı almıştı.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin 25 Temmuz'da vefat etmesi üzerine kasım ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri 15 Eylül'e alınmıştı.

Pazar günü yapılacak seçimde 26 aday yarışacak. Kamuoyu anketlerine göre adaylar arasında medya patronu Karvi'nin yanı sıra Meclis Başkan Vekili Abdulfettah Moro, Anayasa Profesörü Kays Said, Başbakan Yusuf Şahid ve eski Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi öne çıkıyor.

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