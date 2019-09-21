HABER

Tunus'ta tutuklu cumhurbaşkanı adayı Karvi, ikinci tur münazaralara katılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 01:34 | Son Güncelleme

Tunus'ta tutuklu cumhurbaşkanı adayı Karvi, ikinci tur münazaralara katılacak

TUNUS (AA) - Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalan Tunus'un Kalbi Partisi Genel Başkanı Nebil el-Karvi'nin münazaralara katılmasına onay verildi.

Tunus Devlet Televizyonu'nda yer alan habere göre, "Görsel ve İşitsel İletişim Yüksek Kurulu", Karvi'nin ikinci tur kapsamında düzenlenecek münazaralara katılmasına onay verdi.

Haberde, Karvi'nin, merkez stüdyolarına gelerek, kayıt yapılarak ya da kaldığı cezaevinden canlı yayınla bağlanarak münazaralara katılacağı kaydedildi.

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığıyla suçlanan Karvi, 23 Ağustos'ta ülkenin kuzeyindeki Bace kentinden başkent Tunus'a dönüşü sırasında gözaltına alınmıştı.

Savcılık, 8 Temmuz'da Karvi ile kardeşi Gazi Karvi hakkında, mal varlığının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi kararı almıştı.

Temyiz Mahkemesi, gözaltına alınan cumhurbaşkanı adaylarından Tunus'un Kalbi Partisi Genel Başkanı Nebil el-Karvi'nin serbest bırakılması talebini reddetmişti.

Pazar günü gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimindeki resmi sonuçlara göre, oyların yüzde 18,4'ünü alan olan bağımsız aday Kays Said ve yüzde 15,58 oy alan tutuklu medya patronu Nebil el-Karvi ikinci tura kalmıştı.

Esenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılarEsenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılar
Hatay’ın Yayladağı ilçesinde vatandaşlar Bülent Serttaş konseriyle coştularHatay’ın Yayladağı ilçesinde vatandaşlar Bülent Serttaş konseriyle coştular
Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan duyurdu! 'Tüm vatandaşlarımızı Atatürk Havalimanı'na bekliyorum'Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan duyurdu! 'Tüm vatandaşlarımızı Atatürk Havalimanı'na bekliyorum'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nebil el-Karvi Tunus

En Çok Okunan Haberler

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

Mahkemeden Mansur Yavaş kararı! Reddedildi

Mahkemeden Mansur Yavaş kararı! Reddedildi

'Ben de izlerken küfür ediyorum...'

'Ben de izlerken küfür ediyorum...'

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

İstanbul'da aile katliamı!

İstanbul'da aile katliamı!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan duyurdu! 'Tüm vatandaşlarımızı Atatürk Havalimanı'na bekliyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan duyurdu! 'Tüm vatandaşlarımızı Atatürk Havalimanı'na bekliyorum'

Neslican Tay hayatını kaybetti! Neslican Tay kimdir?

Neslican Tay hayatını kaybetti! Neslican Tay kimdir?

Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tutuklama kararı verildi

Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tutuklama kararı verildi

Son dakika! Neslican Tay hayatını kaybetti

Neslican Tay'dan acı haber!

Adnan Oktar savunma yaparken çekilen fotoğrafa suç duyurusu

O fotoğrafa suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.