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Tunus'ta tutuklu cumhurbaşkanı adayı Karvi'nin serbest bırakılması talebine reddedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 02:23 | Son Güncelleme

Tunus'ta tutuklu cumhurbaşkanı adayı Karvi'nin serbest bırakılması talebine reddedildi

TUNUS (AA) - Tunus'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalan Tunus'un Kalbi Partisi Genel Başkanı Nebil el-Karvi'nin tutukluluk halinin sona erdirilmesi talebi bir kez daha kabul edilmedi.

Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Karvi'nin davasına bakan hakimin, serbest bırakılma talebini, görev alanına girmediği gerekçesiyle reddettiği belirtildi.

Açıklamada, daha önce de istinaf ve temyiz mahkemelerinin aynı gerekçeyle serbest bırakılma talebini reddettiği ifade edildi.

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığıyla suçlanan Karvi, 23 Ağustos'ta ülkenin kuzeyindeki Bace kentinden başkent Tunus'a dönüşü sırasında gözaltına alınmıştı.

Savcılık, 8 Temmuz'da Karvi ile kardeşi Gazi Karvi hakkında, mal varlığının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi kararı almıştı.

Tunus Temyiz Mahkemesi, gözaltına alınan cumhurbaşkanı adaylarından Tunus'un Kalbi Partisi Genel Başkanı Nebil el-Karvi'nin serbest bırakılması talebini reddetmişti.

Tunus'ta pazar günü gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimindeki resmi sonuçlara göre, oyların yüzde 18,4'ünü alan olan bağımsız aday Kays Said ve yüzde 15,6 oy alan tutuklu medya patronu Nebil el-Karvi ikinci tura kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Nebil el-Karvi Tunus

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