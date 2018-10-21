Tunus’ta UGTT grevden geri adım attı

TUNUS (AA) - Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT), kamudaki işçilere zam konusunda Başbakan Yusuf Şahid'le varılan anlaşmanın ardından çarşamba günü yapılması planlanan grevin iptal edildiğini duyurdu.

UGTT Genel Sekreteri Nureddin Tabbubi'nin konfederasyonun sosyal paylaşım sitesindeki resmi hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Şahid'le yapılan görüşmelere işaret ederek, kamu çalışanlarına yapılacak zam konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

Tabbubi, söz konusu anlaşmaya göre, kamu çalışanlarına 72 ila 95 dolar zam yapılmasının planlandığını aktardı.

Gelişmelerin ardından toplanan UGTT Yönetim Kurulu'nun, hükümetle aralarında varılan anlaşmayı onayladığını kaydeden Tabbubi, gelecek çarşamba yapılması kararlaştırılan genel grev kararının iptal edildiğini duyurdu.

Tabbubi, ayrıca bu kararın, Tunus'un ve iradenin zaferi olduğunu belirtirken, gelişmenin ülkede olumlu bir hava yaratacağı ve yatırımların artmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

UGTT, daha önce yaptığı açıklamada, 24 Ekim ve 22 Kasım'da ülke genelinde genel grev kararı alındığını duyurmuştu.

