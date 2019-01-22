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Tunus'ta UGTT ile anlaşma yakın

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 02:25 | Son Güncelleme

Tunus Sosyal İşler Bakanı Muhammed Trablusi: - "UGTT ile anlaşmaya varmaya her zamankinden daha yakınız. Sanırım çözüm yolunda büyük aşama katettik. UGTT'nin önerdiği 180 dinarlık (62 dolar) artışta hemfikiriz. Maaş zammı konusunda hemfikiriz ancak bunun nasıl ve ne zaman ödeneceği konusunda görüş ayrılıklarımız var "

TUNUS (AA) - Tunus Sosyal İşler Bakanı Muhammed Trablusi, hükümetin memur maaşlarına zam yapılması konusuyla ilgili Tunus Genel İşçi Sendikası'yla (UGTT) yakın zamanda anlaşmaya varacağını belirtti.

Parlamentodaki genel oturumun ardından basına açıklamada bulunan Trablusi, hükümetin, bu hafta içinde UGTT ile memur maaşlarının artırılması konusunda müzakerelere yeniden başlayacağını ifade etti.

"UGTT ile anlaşmaya varmaya her zamankinden daha yakınız. Sanırım çözüm yolunda büyük aşama katettik. UGTT'nin önerdiği 180 dinarlık (62 dolar) artışta hemfikiriz. Maaş zammı konusunda hemfikiriz ancak bunun nasıl ve ne zaman ödeneceği konusunda görüş ayrılıklarımız var. " diyen Trablusi, zammın hükümete getireceği maliyetin yüksek olduğunu, bu konudaki görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Tunus'ta 650 binden fazla kamu çalışanı, maaşlarına zam yapılması talebiyle 17 Ocak'ta grev yapmıştı.

Ülke genelinde uygulanan bir günlük grev nedeniyle tüm devlet daireleri kapatılmış, öğrencilerin güvenliği gerekçe gösterilerek okulların tamamı tatil edilmiş, dış hat uçuşlarında aksamalar yaşanmış ve hayat durma noktasına gelmişti.

UGTT 19 Ocak'ta, kamu sektöründe 20-21 Şubat'ta da genel greve gidileceğini duyurmuştu.

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maaş zammı Tunus UGTT

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