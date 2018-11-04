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Tunus'ta Uluslararası Kartaca Sinema Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 02:54 | Son Güncelleme

Tunus'ta Uluslararası Kartaca Sinema Festivali başladı

TUNUS (AA) - Tunus'ta 29. Uluslararası Kartaca Sinema Festivali başladı.

Başkent Tunus'taki festivalin açılışını, Dönem Başkanı Necib İyad yaptı.

İyad, açılışta yaptığı konuşmada, Tunus'u hedef alan son terör saldırısına rağmen herhangi bir konuk ülkenin bu kültürel etkinliğe katılmaktan vazgeçmediğine dikkati çekerek, sinema ve kültürün terör ve aşırılığa karşı gerçek bir kalkan olduğunu söyledi.

10 Kasım'a kadar sürecek festival boyunca uzun roman, kısa roman, uzun belgesel, kısa belgesel türlerinde yarışmalar düzenlenecek.

Festivale 47 ülkeden 206 film katılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tunus Uluslararası Kartaca Sinema Festivali

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