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Tunus'ta veliler öğretmenlerin imtihanları boykot etmesini protesto etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2019 22:04 | Son Güncelleme

Velilerden Tayyib el-Arabi: - "Bugün bir felaketi yaşıyoruz. Çocuklarımızın kaderi kapalı kapılar ardından pazarlık konusu oldu. Çocuklarımızın tüm siyasi çekişmelerden uzak tutulmasını istiyoruz"

TUNUS (AA) - Tunus'ta öğretmenlerin sınavları boykot etmesi ve greve gitmesi nedeniyle eğitim-öğretim sisteminde yaşanan aksaklıklar veliler tarafından protesto edildi.

Başkent Tunus'taki tiyatro binası önünde toplanan yaklaşık bin kadar veli, Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT) binasının önüne doğru yürüdü.

Veliler, öğretmenlerin özlük hakları ve eğitim sisteminin iyileştirilmesi talebiyle düzenledikleri eylemler kapsamında imtihanları boykot etmesine tepki göstererek, okullardaki sorunlara dikkati çeken pankartlar taşıdı.

Gösteriye katılan velilerden Tayyib el-Arabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün bir felaketi yaşıyoruz. Çocuklarımızın kaderi kapalı kapılar ardından pazarlık konusu oldu. Çocuklarımızın tüm siyasi çekişmelerden uzak tutulmasını istiyoruz." dedi.

Hüsna İdris isimli diğer bir veli ise "Sendikaların ve Milli Eğitim Bakanlığının, dersleri eski haline geri döndürmeleri için acil bir çözüm sunmasını ve müzakereleri yaza bırakmalarını umuyoruz. Çocuklarımız derslerinden geri kalmaz ve yazın müzakereler için geniş bir zaman olur." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin hak taleplerine karşı olmadıklarını ifade eden İdris, "Ancak bu çocuklarımızın zararına olmamalı. Onlar en değerli varlıklarımız. İki tarafın da mağdur olmalarını istemiyoruz." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Hatim Sin Selam daha önce yaptığı açıklamada, erken emekliliğin 30 yıl boyunca devlet bütçesine milyonlarca dinar yük getireceğini, dolayısıyla onaylanmasının mümkün olmadığını söylemişti.

- Ne olmuştu?

Tunus'ta öğretmenler son birkaç yıldır, maaşlarının iyileştirilmesi ve eğitim sisteminin düzenlenmesi gibi bazı taleplerini dile getirmek için gösteriler düzenliyor. Aralık ayından bu yana ivme kazanan gösterilerde öğretmenler, grev, imtihanları boykot etmek, sonuçlarını engellemek gibi eğitim sürecini de aksatan bazı eylemlerde bulunuyor.

Son olarak 9 Ocak'ta eylem düzenleyen çok sayıda ortaokul ve lise öğretmeni dönem sonu sınavlarını boykot etmişti.

Sendika yetkilileri öğretmenlerin taleplerini, maaşlarının iyileştirilmesi, emeklilik yaşının 60'tan 55'e düşürülmesi ve eğitim sisteminin iyileştirilmesi şeklinde sıralamıştı.

Bu bağlamda Eğitim Bakanlığı ile Liseler Eğitim Sendikası arasında yürütülen müzakerelerin askıya alınmasıyla var olan kriz ivme kazanmıştı.

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