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Tunus'ta Yaşasın Tunus Partisi, kurulacak hükümete katılmayacaklarını duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 01:12 | Son Güncelleme

Tunus'ta Yaşasın Tunus Partisi, kurulacak hükümete katılmayacaklarını duyurdu

TUNUS (AA) - Tunus'ta Yaşasın Tunus Partisi, Habib el-Cemli'nin başkanlığında kurulması beklenen hükümete katılmayacaklarını açıkladı.

Yaşasın Tunus Partisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ulusal çıkarlara hizmet edecek bir hükümet kurulması yönündeki koşulların sağlanmaması nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.

Açıklamada, Habib el-Cemli'nin başkanlığında kurulması beklenen hükümete katılmanın söz konusu olmadığı belirtilerek, sorumlu ve ulusal çıkarları ön planda tutan bir hükümet kurulması yönünde yeniden çağrı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, 15 Kasım'da Nahda Hareketi'nin önerisiyle Habib el-Cemli'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Nahda Hareketi Sözcüsü İmad el-Humeyri, önceki gün yaptığı açıklamada, Demokratik Akım, Halk Hareketi ve Yaşasın Tunus partileriyle hükümet kurma konusunda prensipte uzlaşma sağlandığını söylemişti.

Tunus'ta Demokratik Akım Partisi ile Halk Hareketi bugün Habib el-Cemli'nin başkanlığında kurulması beklenen hükümete katılmama kararı aldıklarını açıklamıştı.

Nahda Hareketi'nden, söz konusu partilerin aldığı karara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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hükümet Tunus Yaşasın Tunus

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