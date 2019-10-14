HABER

Tunus'ta yeni Cumhurbaşkanı Kays Said'in ilk açıklamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 03:17 | Son Güncelleme

Kays Said: - "Herkes rahat olsun, tüm yüküyle, emaneti ve görevi samimiyetle taşıyacağım" - "Devlet, kanunları ve uluslararası yükümlülükleriyle devam edecektir. Tarihte yeni bir merhaleye giriyoruz ve kararlılığımızla tüm zorlukları ortadan kaldıracağız" - "Cezayir ilk yurt dışı durağım olacak. Libya'yı da ziyaret etmeyi temenni ederim. Filistin'in evlatlarına selamlarımı iletirim"

TUNUS (AA) - Tunus'ta yeni Cumhurbaşkanı Kays Said, insanların rahat olmalarını yüklendiği emaneti ve görevi samimiyetle taşıyacağını söyledi.

Kamuoyu şirketi Sigma Conseil'in yayımladığı ilk sonuçların ardından yeni Cumhurbaşkanı Kays Said başkent Tunus'ta basın toplantısı düzenledi.

Said insanların endişeden uzak bir şekilde rahat olmalarını isteyerek "Herkes rahat olsun, tüm yüküyle, emaneti ve görevi samimiyetle taşıyacağım." dedi.

Said şunları söyledi:

"Devlet, kanunları ve uluslararası yükümlülükleriyle devam edecektir. Tarihte yeni bir merhaleye giriyoruz ve kararlılığımızla tüm zorlukları ortadan kaldıracağız. Cezayir ilk yurt dışı durağım olacak. Libya'yı da ziyaret etmeyi temenni ederim. Filistin'in evlatlarına selamlarımı iletirim.

"Tunus devrimi bir insanlık devrimidir. Arap dünyası ve İslam ümmetindeki her yerde bulunan kardeşlerimize ve dünyadaki tüm özgür insanlara teşekkür ederiz. Halkların birçoğu Tunus'taki özgür insanlardan alışılagelmiş çerçevenin dışında organize gücü konusunda ilham almıştır."

Tunus halkının filozofların, siyaset ve toplum bilimcilerin alışık olmadığı bir devrimi gerçekleştirdiğini söyleyen Said, Tunus halkına hitaben "Tüm dünyaya ders verdiniz. Doğal koordinasyon beceriniz ve özverili çalışmanızla dünyayı şaşkına çevirdiniz" şeklinde konuştu.

Kendisine oy vermemiş olanlara da teşekkürlerini sunan Said, tavırları ne olursa olsun onlara saygı duyduğunu ve özgür düşünceye saygılı olduğunu dile getirdi.

Tunuslu Emrhod Kamuoyu Araştırma Şirketinin yayınladığı sandık çıkış anketine göre, bağımsız aday anayasa profesörü Kays Said oyların yüzde 76,9'ünü alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Diğer aday medya patronu Nebil el-Karvi'nin ise oyların yüzde 23,1'ini aldığı belirtildi.

Tunus'ta yeni Cumhurbaşkanı Kays Said'in ilk açıklamaları

- Kays Said: - "Herkes rahat olsun, tüm yüküyle, emaneti ve görevi samimiyetle taşıyacağım" - "Devlet, kanunları ve uluslararası yükümlülükleriyle devam edecektir. Tarihte yeni bir merhaleye giriyoruz ve kararlılığımızla tüm zorlukları ortadan kaldırac

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı seçimi Tunus Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said

En Çok Okunan Haberler

Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi

Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi

MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu

MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu

Evlilik cüzdanı için öyle bir fotoğraf verdi ki...

Evlilik cüzdanı için öyle bir fotoğraf verdi ki...

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var

Ankara'da korkunç kaza! Taklalar atarak durabildi!

Sivas'ta korkutan yangın! At çiftliği bir anda alev topuna döndü!

At çiftliği bir anda alev topuna döndü!

Muğla'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

İletişim Başkanı Altun'dan DEAŞ'la mücadelede kararlılık mesajı

İletişim Başkanı Altun'dan DEAŞ'la mücadelede kararlılık mesajı

İstanbul'da korkutan patlama! Ekipler alarma geçti!

İstanbul'da korkutan patlama!

Konya'da DEAŞ'a şok operasyon! Çok sayıda gözaltı var!

Konya'da DEAŞ'a şok operasyon! Çok sayıda gözaltı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.