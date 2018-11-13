Tunus'ta yeni kabine güven oyu aldı

TUNUS (AA) - Tunus'ta Başbakan Yusuf eş-Şahid'in sunduğu ve tartışmalara neden olan yeni kabine güvenoyu aldı.

Her bir bakanın tek tek oylamaya sunulduğu ve 10 saatten fazla süren oturuma 217 milletvekilinden 163'ü katıldı. Nida Tunus Partisi'nin (51 milletvekili) boykot ettiği oylamada yeni kabinenin bakanları salt çoğunluğun oyunu (109) aldı.

Yeni kabinede yer alan bakanlar ve aldıkları oylar şöyle:

Adalet Bakanı Kerim el-Cumusi: 131

Kamu Hizmeti ve Kamu Politikası ve İdaresinin Modernizasyonu Bakanı Kemal Mercan: 127

Sağlık Bakanı Abdurrauf eş-Şerif: 131

Yerel İşler ve Çevre Bakanı Muhtar el-Hemmami: 129

Devlet Mülkleri ve Gayrimenkul İşleri Bakanı El-Hadi el-Makeni: 130

Gençlik ve Spor Bakanı Seniyye Bişşeyh: 131

Mesleki Eğitim ve İstihdam Bakanı Seyyide Lunisi: 129

Turizm ve Geleneksel Zanaatlar Bakanı Runi et-Trablusi: 127

Ulaştırma Bakanı Hişam bin Ahmed: 132

İskan ve Arazi Hazırlığı Bakanı Nureddin es-Salimi: 131

Başbakan nezdinde Göç ve Ülke Dışındaki Tunuslulardan Sorumlu Bakan Rıdvan Ayyara: 125