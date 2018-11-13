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Tunus'ta yeni kabine güven oyu aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 05:04 | Son Güncelleme

Tunus'ta yeni kabine güven oyu aldı

TUNUS (AA) - Tunus'ta Başbakan Yusuf eş-Şahid'in sunduğu ve tartışmalara neden olan yeni kabine güvenoyu aldı.

Her bir bakanın tek tek oylamaya sunulduğu ve 10 saatten fazla süren oturuma 217 milletvekilinden 163'ü katıldı. Nida Tunus Partisi'nin (51 milletvekili) boykot ettiği oylamada yeni kabinenin bakanları salt çoğunluğun oyunu (109) aldı.

Yeni kabinede yer alan bakanlar ve aldıkları oylar şöyle:

Adalet Bakanı Kerim el-Cumusi: 131

Kamu Hizmeti ve Kamu Politikası ve İdaresinin Modernizasyonu Bakanı Kemal Mercan: 127

Sağlık Bakanı Abdurrauf eş-Şerif: 131

Yerel İşler ve Çevre Bakanı Muhtar el-Hemmami: 129

Devlet Mülkleri ve Gayrimenkul İşleri Bakanı El-Hadi el-Makeni: 130

Gençlik ve Spor Bakanı Seniyye Bişşeyh: 131

Mesleki Eğitim ve İstihdam Bakanı Seyyide Lunisi: 129

Turizm ve Geleneksel Zanaatlar Bakanı Runi et-Trablusi: 127

Ulaştırma Bakanı Hişam bin Ahmed: 132

İskan ve Arazi Hazırlığı Bakanı Nureddin es-Salimi: 131

Başbakan nezdinde Göç ve Ülke Dışındaki Tunuslulardan Sorumlu Bakan Rıdvan Ayyara: 125

Başbakan nezdinde Anayasal Kurumlarla İlişkiler, Sivil Toplum ve İnsan Haklarından Sorumlu Bakan Muhammed Fadıl Mahfuz: 131

Başbakan nezdinde Sosyal ve Dayanışma Ekonomisinden Sorumlu Bakan Şükri bin Hasan: 130

Sanayi Bakanı nezdinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerden Sorumlu Devlet Bakanı Habib Ed-Debbabi: 128

Ulaştırma Bakanı nezdinde Devlet Bakanı Adil el-Cerbui: 126

Gençlik ve Spor Bakanı nezdinde Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Ahmed Kalul: 115

Yerel İşler ve Çevre Bakanı nezdinde Devlet Bakanı Besme el-Cibali: 128

Ticaret Bakanı nezdinde İç Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Semir Bişval: 126
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- Tunus'taki tartışmalı kabine revizyonu

Başbakan Şahid, geçen hafta 13 bakan ve 5 devlet bakanlığını kapsayan kabine revizyonunu açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ise kabine revizyonunun kendisine danışılmadığını ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın "oldubitti revizyonu" kabul etmediğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı'nın kurucusu olduğu Nida Tunus Partisi de Şahid'in kabine değişikliğini "darbe girişimi" şeklinde niteleyerek kabinedeki bakanlarına "istifa etmeleri" çağrısında bulunmuştu.

Tunus anayasasının 99. maddesine göre, Başbakan "Dışişleri ve Savunma bakanları" haricinde kabinede revizyona gitme hakkına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yusuf eş-Şahid Tunus

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