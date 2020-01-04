HABER
  4. Tunus'ta yeni kabine için güven oylaması cuma günü yapılacak

Tunus'ta yeni kabine için güven oylaması cuma günü yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 17:29 | Son Güncelleme

Tunus'ta yeni kabine için güven oylaması cuma günü yapılacak

TUNUS (AA) - Tunus Meclisi, hükümeti kurmakla görevlendirilen Habib el-Cemli'nin sunduğu kabine için güven oylamasının cuma günü yapılmasına karar verdi.

Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi basına yaptığı açıklamada, Meclis Başkanlık Divanı'nda yapılan görüşmede hükümete güvenoyu verilmesi konusunun ele alındığını, oylama için 10 Aralık Cuma gününde karar kılındığını belirtti.

Gannuşi, meclisteki siyasi parti gruplarına istişare etmeleri için daha fazla süre tanımak amacıyla güven oylamasının salı günkü Meclis Genel Kurul toplantısı yerine cuma gününe ertelendiğini söyledi.

Kabinede değişikliğe gidilip gidilmeyeceği konusunda Gannuşi, "Aslolan kabine listesinde değişikliğe gidilmemesidir ancak Meclis Genel Kurulu'na sunuluncaya kadar her şey mümkün." dedi.

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Cemli, dün 28 bakan ve 14 bakan yardımcısından oluşan yeni hükümet kabinesini açıklamıştı.

Cemli hükümetinin güvenoyu alması için 217 üyesi bulunan mecliste 109 milletvekilinin oyunu alması gerekiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERŞöhretini paraya çevirdi!Şöhretini paraya çevirdi!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadın muhtarlarla buluştu: (2)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadın muhtarlarla buluştu: (2)
2019'da Uzayın Derinliklerine Bir Adım Daha Yaklaşıldı2019'da Uzayın Derinliklerine Bir Adım Daha Yaklaşıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Habib el-Cemli Tunus

En Çok Okunan Haberler

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

Paha biçilemiyor! "100 bin lira dahi verseler satmam"

Paha biçilemiyor! "100 bin lira dahi verseler satmam"

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Kasım Süleymani suikastı sonrası NATO'dan flaş Irak kararı!

Kasım Süleymani suikastı sonrası NATO'dan flaş Irak kararı!

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Konya'daki camide kavga! O anlar güvenlik kamerasında

Konya'daki camide kavga! O anlar güvenlik kamerasında

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
 2 yaşındaki Zeynep 20. kattan düşerek hayatını kaybetti

 2 yaşındaki Zeynep'in feci ölümü! 20. kattan düştü...

Tunceli'de nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

1. derecede koruma altında! Böyle görüntülendi

Otomobil köprüden düştü! Yaralılar var

Otomobil köprüden düştü! Yaralılar var

Bakırköy'de doktoru darp eden şüpheli tutuklandı

doktoru darp eden şüpheli tutuklandı

Nazmiye Koyuncu'yu 2 aylık bebeğinin yanında öldüren şüpheli yakalandı

Nazmiye'yi 2 aylık bebeğinin yanında öldüren şüpheli yakalandı

Son dakika! Büyükçekmece’de bir otelde 2 kişi ölü bulundu

Büyükçekmece’de bir otelde 2 kişi ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.