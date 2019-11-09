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Tunus'ta yüzbinlerce kişi Mevlit Kandili'ni Kayravan'da kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 05:07 | Son Güncelleme

Ukbe bin Nafi Camii'ndeki Mevlit Kandili'ne katılan Cumhurbaşkanı Kays Said: - "Bu törenle İslam'ın gerçek değerlerini ve asil değerleri hatırlıyoruz. Allah'a iman ve tevhid inancındaki gerçek değerleri anımsadığımız gibi, hayattın tüm alanlarındaki yolumuzu da görüyoruz"

KAYRAVAN (AA) - Tunus'ta ülke içi ve dışından yüzbinlerce kişi Kuzey Afrika'daki İslam'ın ilk mabedlerinden Ukbe bin Nafi Camii'ne Mevlit Kandili için akın etti.

Mevlit Kandili Kutlamalarını Organize Cemiyeti'nin daveti üzerine Kayravan'a gelen Cumhurbaşkanı Kays Said, tarihi Ukbe bin Nafi Camii önünde yaptığı konuşmada, Mevlit Kandili kutlamalarının Tunus'ta hüküm süren Hafsiler döneminden bu yana yapıldığına dikkati çekti.

Said, "Kayravan ve Tunus'taki bu anma töreni, tarihimizi hatırlamamız, Tunus ve Kayravan için yeni bir tarih öngörmemiz için düzenleniyor. Yine bu törenle İslam'ın gerçek değerlerini ve asil değerleri hatırlıyoruz. Allah'a iman ve tevhid inancındaki gerçek değerleri anımsadığımız gibi, hayattın tüm alanlarındaki yolumuzu da görüyoruz." dedi.

Ülkede uzun süredir yaşanan kimlik tartışmalarına ilişkin de Said, "Tarihin kesin belirlemiş olduğu kimlik konusunda marjinal tartışmaları terketmek zorunludur." değerlendirmesinde bulundu.

- Libya'dan gelen grup

Ukbe bin Nafi Camii çevresinde düzenlenen geleneksel Mevlit Kandili yürüyüşü sırasında Peygamber sevgisini dile getiren ilahiler, salavatlar ve dualar okundu.

Libya'dan gelen bir grup ziyaretçi de Mevlit Kandili etkinliklerinde hazır bulundu. Kandil yürüyüşüne katılan Libyalı ziyaretçilerden Beşir es-Saf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi Kayravan kentindeki bu büyük törene, Tunus halkıyla birlikte olmak için geldiklerini söyledi.

Tunus'un Arap Baharı'nın beşiği olduğunu hatırlatan Saf, Tunusluların dünyaya Arap Baharı başarısının örneğini sunduğunu ve yeni Cumhurbaşkanı seçiminden dolayı halkı kutladığını belirtti.

Saf, Libya'da çekişmenin son bulacağı, tüm İslam ve Arap dünyası halklarının barışa kavuşacağı konusunda ümitli olduğunu vurguladı.

- Kutlamalara yaklaşık bir milyon kişinin katıldığı tahmin ediliyor

Kente gelen yüzlerce otobüs arasında başkent Tunus'tan Kayravan'a gelen kadın ziyaretçilerin organizatörü Naime Hamaydi ise Mevlit Kandili kutlamalarına katılmak için Kayravan'a geldiklerini kaydetti.

Mevlit Kandili Törenleri Organize Komitesince, bu yılki kutlamalara yaklaşık bir milyon kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Kültürel, sanatsal ve tasavvufi etkinliklerin yoğun şekilde icra edildiği programlarda ayrıca çeşitli dini musiki grupları için yarışmalar düzenlendi. Mevlit Kandili'nde ayrıca hafızlardan başarılı olanlara ödüller verildi.

Hicri 50'nci yılda inşa edilen Kayravan'daki Ukbe bin Nafi Camii, Kuzey Afrika İslami mimarisinin ilk seçkin örneklerinden biri olmasıyla dikkati çekerken, geleneksel ve tarihi çevresiyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin gözde merkezlerinden biri olma özelliğini koruyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kayravan Mevlid Kandili Tunus Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said

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