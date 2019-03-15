TUNUS (AA) - Tunus'ta bir devlet hastanesinde hayatını kaybeden bebeklerin 13'ünün "bakteriyel enfeksiyon" ikisinin ise başka ölümcül hastalıklardan olduğu belirtildi.

Tunus'taki Er-Rabıta Devlet Hastanesinde son günlerde artan bebek ölümlerini araştırmak üzerine kurulan Sağlık Bakanlığı soruşturma komitesi bulgularına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Komite Başkanı Muhammed Duacı, basın toplantısında, "Er-Rabıta hastanesinde 15 yenidoğan bebek hayatını kaybetti. Bunlardan on üçü bakteriyel enfeksiyon, ikisi ise diğer ölümcül hastalıklar sonucunda öldü." dedi.

Komite, basında yer alan ölümlerin "bozuk ya da tarihi geçmiş ilaçlar nedeniyle gerçekleştiği" yönündeki iddiaları reddederek, ölümlerde "sağlık ekipleri kaynaklı bir hata olup olmadığının henüz tespit edilemediğini" paylaştı.

Bakteriyel enfeksiyona neyin yol açtığına ilişkin sonuçların, yapılacak testler sonucunda 27 Mart tarihinde belirleneceği ifade edildi.

Tunus'un başkentindeki Er-Rabıta Devlet Hastanesi'nde hafta sonu görülen bebek ölümleri ülkenin gündemine oturdu.