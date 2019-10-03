Tunus'taki cumhurbaşkanlığı seçiminde bir milyon dolarlık lobi krizi

TUNUS (AA) - Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı tutuklu medya patronu Nebil el-Karvi'nin seçim sürecinde Kanadalı bir lobi şirketiyle ABD'de tanıtım için 1 milyon dolarlık anlaşma yaptığının ortaya çıkması, ülkede tartışma yarattı.

ABD Adalet Bakanlığının açıkladığı bilgilere göre, cumhurbaşkanı adayı Karvi, adaylık başvurusunu yaptıktan sonra 19 Ağustos'ta Kanada merkezli "Dickens ve Maddison" halkla ilişkiler firmasıyla "ABD, Rusya ve Birleşmiş Milletler'de (BM), cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması" için çalışma yapmak üzere 1 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

Söz konusu anlaşmanın, Tunus'ta seçim kanunun öngördüğü kampanya süreci harcamaları için belirlenen azami tutar olan 1,7 milyon Tunus dinarını (yaklaşık 3 milyon 386 bin 861 Türk lirası) aştığı aktarıldı.

İlk olarak ADB merkezli "Al Monitor" haber sitesinde yayınlanan ve kendisini "eski bir İsrail ajanı" olarak tanımlayan şirketin sahibi Ari Ben Menashe'nin imzasının yer aldığı anlaşmaya göre, halkla ilişkiler firmasının müşterisine "hem ABD Başkanı Donald Trump hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme ve (Karvi'nin) cumhurbaşkanlığına katkı için somut destek" vaadinde bulunulduğu bilgisi paylaşıldı.