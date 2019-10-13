Tunus'taki cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemi tamamlandı

TUNUS (AA) - Tunus'ta bağımsız aday anayasa profesörü Kays Said ve medya patronu Nebil el-Karvi'nin yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi tamamlandı.

Ülkede 7 milyondan fazla seçmen için oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de bitti ve oyların sayımına geçildi. Seçimleri yöneten bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), yerel saatle 15.30'a kadar ülke genelindeki katılımı yüzde 39,2 olarak açıkladı.

Birinci turu yüzde 18,4 oy oranıyla ilk sırada tamamlayan ve sonrasında da diğer adayların desteğini alan Kays Said, Kartaca Cumhurbaşkanlığı Sarayı yolunda favori isim olarak gösteriliyor.

- Diğer aday medya patronu Nebil el-Karvi

Geleneksel siyasetin dışından gelen medya patronu Nebil el-Karvi, birinci turda yüzde 15,8 oy alarak ikinci tura kalmıştı. "Yolsuzluk, vergi kaçırma ve kara para aklama" suçlarından 23 Ağustos'ta tutuklanan Nebil el-Karvi, çarşamba günü serbest bırakılmıştı.

Karvi'nin başkanlığını yaptığı Tunus'un Kalbi Partisi, 6 Ekim'de gerçekleştirilen genel seçimde 217 sandalyeli parlamentoda 38 milletvekili ile ikinci sırada yer almıştı.

Serbest kalmasına rağmen Karvi hakkındaki suçlamalar henüz düşmedi.

