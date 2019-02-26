Tunus'taki El Kaide'nin kurucu liderinin öldürüldüğü iddiası

TUNUS (AA) - Terör örgütü El Kaide'nin Tunus kolu Ensar eş-Şeria'nın kurucu lideri Ebu İyad takma adlı Seyfullah bin Hüseyin'in, Mali'nin Timbuktu yakınlarında Fransa'nın düzenlediği hava saldırısı sonucu öldüğü iddia edildi.

Kuzey Afrika'daki güvenlik konularını takip eden "Menastream" isimli internet sitesinin haberine göre, Fransa'nın Mali'nin Timbuktu bölgesine geçen hafta düzenlediği hava saldırısında El Kaide'nin Tunus kolu Ensar eş-Şeria'nın kurucu lideri Ebu İyad öldü.

Fransa Savunma Bakanlığı, geçen cuma Mali'nin Timbuktu bölgesine düzenlediği hava saldırısında, El Kaide'nin Kuzey Afrika kolu AQIM'in önde gelen liderinin aralarında bulunduğu sekiz militanın öldüğünü duyurmuştu.

Ensar eş-Şeria'nın lideri Ebu İyad hakkında geçen yıllarda da benzer şekilde öldüğü iddiaları çıkmıştı.

Tunus hükümeti, 2013 yılında Ensar eş-Şeria'yı terör örgütü ilan etmiş ve kurucusu Ebu İyad adına uluslararası yakalama emri çıkarmıştı.

Ensar eş-Şeria örgütü devrim sonrasındaki geçiş döneminde iki muhalif lider Şükri Belid ve Muhammed Brahimi suikastlarıyla, Tunus'u çalkantılı bir döneme sürüklemişti.

