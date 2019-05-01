Tabbubi, iktidardaki koalisyonun izlediği politikanın başarısız olduğunu savunarak, iktidardakileri, yolsuzluk ve kamu malının kötüye kullanılması karşısında hiçbir şey yapmamakla eleştirdi.

Sendikanın, vizyonuna dahil olan ekonomik ve sosyal programın hazırlığına başladığını söyleyen Tabbubi, bu programın, kendilerini parlamento ve iktidar piramidinin tepe noktasında temsil edecek isimlerin belirlenmesindeki bakış açısını yönetecek merci olacağını kaydetti.

UGTT Genel Sekreteri ayrıca özel ve kamu sektörü konusunda hükümetle yapılan müzakere turunun başarılı olduğunu buna rağmen fırın, değirmen ve yakıt taşımacılığı alanlarındaki ücretlerde henüz herhangi bir artış olmadığını kaydetti.

Tabbubi, temmuz ayında hükümetle yeni müzakere turuna başlayacağını ifade etti.

Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, endüstri ve tarım sektörü ile özel sektör ve sosyal güvenlik fonuna bağlı emeklilerin yanı sıra inşaat işçilerinin maaşlarında artış yapılacağını duyurmuştu.

