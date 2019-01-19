"Tunus'taki grev devrimin itibarını artırdı"

TUNUS (AA) - Tunus'ta Nahda Hareketi Partisi lideri Raşid el-Gannuşi, önceki gün 650 bini aşkın kamu çalışanının katılımıyla düzenlenen grevin Tunus devrimine itibar kazandırdığını söyledi.

Partinin başkent Tunus'ta düzenlediği belediye danışmanları sempozyumuna katılan Gannuşi, burada yaptığı açıklamada, "Perşembe günü, Tunus Genel İşçi Sendikası'nın (UGTT) çağrısına uyan 650 binden fazla kamu çalışanı genel greve gitti. Tunus halkının büyük bir bölümü düşüncesini ve tavrını barışçıl ve Tunus devriminin itibarını artıracak şekilde ifade etti." dedi.

Gannuşi, perşembe günkü grevin 1978'deki greve kıyasla sorunsuz geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

26 Ocak 1978'de gerçekleşen ve Tunus'ta "Kara Perşembe"olarak bilinen genel grevde, göstericilerle güvenlik güçleri arasında kanlı çatışmalar yaşanmıştı. Yerel verilere göre, söz konusu olaylarda 400 kişinin öldüğü, binden fazlasının yaralandığı ifade edilmiş, El-Hadi Nuveyra başbakanlığındaki dönemin hükümeti ise olaylarda 52 kişinin öldüğünü, 365'inin yaralandığını açıklamıştı.