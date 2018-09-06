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Tunus'taki grev tüm tren seferlerini durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 16:41 | Son Güncelleme

Tunus'taki grev tüm tren seferlerini durdurdu

TUNUS (AA) - Tunus Demiryolları Sendikası ülkede fosfat madeni taşımacılığında kullanılan 13 numaralı hatta bir süredir devam eden gösterilerin demiryolunu kapattığı ve buna karşılık hükümetin kayıtsız kaldığı gerekçesiyle ülke genelinde 24 saatlik genel grev ilan etti.

Ülkenin en büyük sendikası Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (UGTT) bağlı Tunus Demir Yolları Sendikası Genel Sekreteri Arbi Yakubi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tunus Demiryolu Şirketi'ni savunmak ve mali dengesini sağlamak amacıyla ülke genelinde ticari ve yolcu trenlerinde 24 saatlik grev kararı aldık. Grev, Tunus Demiryolu Şirketi'ni savunmayı ve fosfat madenlerinin bulunduğu Gafsa bölgesini liman kenti Sfaks kentine bağlayan 13 numaralı hattın açılması için hükümet üzerinde baskı oluşturmayı amaçlıyor." dedi.

Sidi Buzid vilayetindeki 13 numaralı hattın bölge halkının "kalkınma ve istihdam" talebiyle düzenlediği gösteriler nedeniyle 2012'den bu yana aralıklarla kesintiye uğratıldığını anlatan Yakubi, son zamanlarda ise hattın işlemez hale geldiğini ve hükümetin de bu duruma kayıtsız kaldığını ifade etti.

Yakubi ayrıca söz konusu hattın kesintiye uğratılmasının ülkeye maliyetinin 341 milyon dinar (yaklaşık 122,6 milyon dolar) olduğunu vurguladı.

Tunus Ulaşım Bakanlığı, çarşamba akşamı yaptığı yazılı açıklamada, sendika ile sürdürülen müzakerelerin sonuçsuz kaldığını belirtmişti.

Bakanlık açıklamasında ayrıca tren seferlerinin kesintiye uğraması nedeniyle Tunus genelindeki tüm yolculardan özür dilenmişti.

Arap Baharı isimli sürecin doğum yeri Tunus, 2011 yılındaki devrimin ardından demokratik alanda, temel hak ve özgürlüklerde gelişim sağlamasına rağmen, ekonomik alanda aynı başarıyı gösteremedi. Tunus işsizlik, kalkınma eksikliği, hayat pahalılığı gibi gerekçelerle çok sayıda grev, yol kapatma, protesto gibi toplumsal olaylara sahne oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Demiryolu grev Tunus

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