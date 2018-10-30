Tunus'taki intihar saldırısı

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Başkentte polis aracına yönelik düzenlenen intihar saldırısının devletin prestijini hedef aldığını söyledi.

Başkentin en işlek caddelerinden Habib Burgiba'da bir kadının üzerindeki bombayı patlatarak gerçekleştirdiği intihar saldırısının ardından konuşan Sibsi, "Terör, devlete ve iktidara yöneliyor, devletin prestijini hedef alıyor. Bunun bedelini de her zaman güvenlik güçleri ödüyor." dedi.

Tunus Cumhurbaşkanı, söz konusu saldırının ardında yatan nedenlerin bilinmesi gerektiğini belirtti.

"Şehirlerde terörü kontrol altına aldığımızı zannetmiştik ama bu olay bize bunun böyle olmadığını ve terörün hala Başkentin merkezinde var olduğunu gösterdi." ifadesini kullanan Sibsi, söz konusu saldırının, ülkenin siyasi olarak zor bir süreçten geçtiği dönemde meydana geldiğine işaret etti.

- Parlamento ve Nahda Hareketinden saldırıya kınama

Tunus Parlamentosu ve Nahda Hareketi Partisi de Başkentteki intihar saldırısını kınadı.

Parlamento Başkanı Muhammed en-Nasır, basına yaptığı açıklamada, Habib Burgiba Caddesi'nde polisleri hedef alan terör saldırısını kınadıklarını kaydetti.