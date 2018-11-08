Tunus'taki kabine revizyonu devletin zirvesini böldü

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Başbakan Yusuf Şahid'in geçen pazartesi günü açıkladığı kabine değişikliğini "aceleci" şeklinde eleştirirken, aralarında herhangi bir husumet olmadığını söyledi.

Sibsi, Kartaca Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Şahid'in son kabine değişikliği ve ülke siyasetindeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan'ın kabine revizyonunu kendisine bildirdiğini belirten Sibsi, "Başbakan, kabine revizyonunu bana bildirdi. Ben de rıza gösterdim ancak istişareler için beklemesi gerektiğini söyledim. Ancak Şahid pazartesi akşamı aniden kameraların karşısına geçti ve kabineyi ilan etti." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Sibsi, "Benimle Başbakan arasında bir husumet bulunmuyor. Bizler aynı seviyede değiliz. Ben devletin başındayım ve makamıma saygı duyulması gerekir." dedi.

Başbakan ile aralarında bir ayrılık bulunduğunu reddetmesine rağmen Sibsi, Şahid'i eleştirmekten de çekinmedi.

Sibsi, "Başbakanı, yapısı ve özellikleriyle ben seçtim ancak her zaman ve her yerde iyi olacak biri yok." ifadelerini kullandı.