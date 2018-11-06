Tunus'taki kabine revizyonuna siyasi partilerden farklı tepkiler

Nahda Hareketini "demokrasiye karşı yapılan açık bir darbeye katılmakla" suçlayan Riyahi, "Kabine revizyonu anayasaya karşı yapılmış bir darbe girişimidir. Nida Tunus bu darbeyi devirme konusunda milletvekillerine güveniyor." dedi.

Değişiklikte usul hataları olduğunu ifade eden Riyahi, başbakanın, cumhurbaşkanına danışmadan ve bakanlar kurulunda konuyu ele almadan kabine değişikliği yapma yetkisinin olmadığını savundu.

Nida Tunus Partisi Genel Sekreteri Selim er-Riyahi, basın toplantısında yaptığı açıklamada, kabine revizyonunu "anayasaya ve ülke demokrasisine karşı darbe" olarak nitelendirdi.

Başbakan Şahid'in dün akşam saatlerinde açıkladığı 13 bakan ve 5 devlet bakanlığını kapsayan kabine revizyonuna, eski koalisyon ortakları Nida Tunus ve Nahda Hareketi'nden farklı tepkiler yükseldi.

Riyahi ayrıca, Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'ye gidişatı düzeltmek için müdahale etme çağrısı yaptı.

Nida Tunus'un önde gelen isimlerinden Rıza Belhac ise Başbakan Şahid'in partilere danışmadan revizyona gittiğini ve bu durumun bütün taraflar için bir sürpriz olduğunu belirtti.

Belhac, Başbakan Şahid'in cumhurbaşkanına danışmadan ve adalet bakanı başta olmak üzere adayların isimlerini cumhurbaşkanına bildirmeyerek yetkisini aştığını söyledi.

Bu adımın hükümette baskın hale gelen Nahda tarafından gerçekleştirildiğini öne süren Belhac, "Bu revizyon sadece demokrasiye karşı bir darbeden ve Nahda hareketinin cumhurbaşkanını devre dışı bırakmak için anayasayı kullanma girişiminden başka bir şey değildir." diye konuştu.

- "Kabinedeki Nida ve Nahda temsili aynı düzeyde"

Nida Tunus Partisi'nin eleştirilerinin muhatabı Nahda Hareketi ise Başbakan Şahid'in revizyonunu memnuniyetle karşıladığını belirtirken, kabinedeki Nahda ve Nida Tunus partilerinden eşit seviyede temsil bulunduğunu belirtti.

Nahda Hareketi Sözcüsü İmad Humeyri, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Şahid'in yetkileri dahilinde gerçekleştirdiği kabine revizyonunun hükümetin çalışmalarına "yeni bir soluk getireceği" yorumunu yaptı.