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Tunus'taki Libya görüşmelerinde uzlaşma

11.11.2020 23:50 | Son Güncelleme

Libya’da istikrarın yeniden sağlanması için Tunus’ta yapılan görüşmelerde 18 ay içinde seçimlerin yapılması konusunda mutabakata varıldı.

İç savaşın yaşandığı Libya'nın geleceğinin masaya yatırıldığı Tunus'ta yapılan siyasi görüşmelerde ilerleme sağlandı. Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, Tunus'taki siyasi görüşmelerde 18 ay içinde seçimlerin yapılması konusunda anlaşıldığını açıkladı. Williams bunun yanı sıra devlet kurumlarını birleştirecek bir plan üzerinde de mutabakata varıldığını belirtti.

Libya'da çatışan taraflar, haftalar süren hazırlıkların ardından BM arabuluculuğuyla Tunus'ta yeniden siyasi müzakerelere başlamıştı. Bu görüşmelere yaklaşık bir yıl önce Berlin'de düzenlenen çok uluslu Libya Konferansı'nın tersine salt Libya'dan katılım oldu. Tunus'taki görüşmelerde iç savaşın yaşandığı ülkede mümkün olduğunca en kısa süre içinde seçim yapılması ve tek bir hükümetin oluşturulması konusu masaya yatırıldı.

Libya'da Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinin ardından farklı gruplar arasında iktidar mücadelesi başlamıştı. Başkent Trablus ve çevresini elinde tutan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşılık, ülkenin doğusu ve güneyi General Hafter birliklerinin kontrolüne geçmişti. Söz konusu iktidar mücadelesine dış güçlerin de müdahalesiyle ülkedeki istikrarsızlık endişe verici boyutlara ulaşmış ve sene başında Berlin’de düzenlenen Libya Konferansı’nda ateşkes çağrısına paralel olarak ülkede savaşan taraflara silah ambargosu uygulanması kararı alınmıştı. Çatışmaları durdurmak için şu ana dek gösterilen uluslararası çabalar başarıya ulaşmadı.

rtr,DW / HT,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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