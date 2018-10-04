Tunus'taki mayın patlaması

TUNUS (AA) - Tunus'un batısındaki dağlık bölgede yola tuzaklanan mayının askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu hayatını kaybeden askerlerin sayısı ikiye yükseldi.
Tunus resmi Ulusal Radyosunun haberine göre, ülkenin batısında Cezayir sınırı yakınında dağlık bölgede yola tuzaklanan mayın askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesi nedeniyle yaralanan 6 askerden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Böylece olayda ölü sayısı ikiye çıktı.
Patlamanın gerçekleştiği yerin yakınındaki Kasrin bölgesinde bulunan hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan birinin durumunun kritik olduğu bildirildi.
Tunus Savunma Bakanlığından gün içinde yapılan yazılı açıklamada, bir askerin hayatını kaybettiği, iki askerin yaralandığı belirtilmişti.
Tunus-Cezayir sınırı yakınlarındaki dağlık bölge zaman zaman bazı silahlı radikal grupların güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarına sahne oluyor. Son olarak temmuz ayında Tunus'un kuzeybatısındaki Cendube vilayetinde düzenlenen terör saldırısında 9 güvenlik görevlisi ölmüştü.
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