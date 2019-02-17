HABER

Tunus'taki medrese tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 15:32 | Son Güncelleme

Tunus'un kırsalında Kur'an-ı Kerim eğitimi verilen bir medresede "öğrencilere psikolojik ve fiziksel kötü muamele yapıldığı" ihbarıyla düzenlenen baskın, ülke genelinde tartışmaya neden oldu - Ülkede medreselerin kapatılması ya da daha sıkı denetlenmesi çağrıları yükselirken, bazı kesimler ise yaklaşan seçimler nedeniyle konunun istismar edildiğini savunuyor

TUNUS (AA) - YAMİNE ES-SALİMİ - Tunus'un kırsalındaki bir Kur'an-ı Kerim kursuna "öğrencilere psikolojik ve fiziksel kötü muamele yapıldığı" gerekçesiyle düzenlenen baskın, ülkenin dini eğitiminde merkezi rol oynayan medreseleri tartışmaya açtı.

Tunus İnsan Kaçakçılığıyla Mücadele Derneği, geçen ay Tunus'un Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığına, Sidi Buzid bölgesinin er-Rukab beldesindeki İbn-i Ömer medresesinde "26 çocuğun zararlı ve radikal fikirler aşılanarak istismar edildiğini" ihbar etti.

Bunun üzerine, psikologlar eşliğinde medreseye gelen bakanlık yetkilileri, 42 çocuk ve çalışanlarla görüşerek kötü muameleye maruz kalıp kalmadıklarını araştırdı.

Medrese sahibi ve öğretmenlerin aralarında bulunduğu 18 ila 35 yaşlarındaki 27 kişi tutuklandı, çocuklar ise başkent yakınlarındaki bir sığınmaevine yerleştirildi.

Söz konusu olay sonucunda, medrese konusu sosyal medya, kamuoyu, basın ve siyasetin gündemine oturdu.

Kimileri Kur'an kurslarının radikalizme neden olduğu için kapatılması çağrısı yaparken, kimileri kursların kısıtlanmasını ve ihlallerin cezalandırılmasını istiyor. Diğer bir grupsa meselenin siyasi çıkarlar uğruna istismar edildiğini savunuyor.

- Konu meclise taşındı

Televizyonlarda, yazılı basında ve sosyal medyada konuyla ilgili tartışmalar sürürken Tunus meclisi son gelişmeleri değerlendirmek üzere geçen hafta hükümetle özel bir oturum yaparak konuyu ele aldı.

Oturum esnasında çok sayıda milletvekili, Kur'an medreselerinin ve derneklerinin sıkı bir şekilde denetlenmesini talep etti.

Başbakana yakınlığıyla bilinen Ulusal Koalisyon grubu, "devlet otoritesi dışında veya devlet haricinde eğitim veren medreseler, kreşler ve enstitülerin kapatılması" çağrısında bulundu.

Sol görüşlü muhalefet partilerinden Halkçı Cephe ve Demokratik Cephe, olayları şiddetle kınayarak çocukların psikolojik şiddete maruz kaldığının ortaya çıktığını ifade etti.

Nahda Hareketi Şura Konseyi de yaptığı yazılı açıklamada, "kanunlara aykırı ve çocuklara zarar veren tüm suçluların yargılanması" gerektiğine işaret etti.

İçişleri Bakanı Hişam el-Furati, oturumda yaptığı konuşmada, er-Rukab'daki medresenin kapatılmasının ardından, 6 vilayette bulunan 11 medresenin de benzer iddialarla kapatılmasına karar verildiğini belirtti. Dört medresenin daha denetim altına alıldığını, kapatılmasının gündemde olduğunu söyleyen Furati, ülke genelinde 8 vilayette 15'i Kur'an eğitimiyle uğraşan 259 derneğin bulunduğunu açıkladı.

- Dini eğitim alanının kısıtlanması endişesi

Diğer yandan, Tunus'ta toplumun çeşitli kesimlerinden olayın istismar edilerek Tunus'ta Kur'an eğitimi konusunda özgürlüklerin daraltılmasına yönelik endişeler yükseldi.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı er-Rukab'daki "medrese hadisesinin bir savaşa dönüştüğü, Kur'an medreselerine ve din eğitimine darbe vurma amacı taşıdığını" savundu.

Bazıları ise "2019'da yapılacak başkanlık ve milletvekili seçimleri öncesinde, olayın istismar edilerek siyaset malzemesi yapıldığı" görüşünü paylaştı.

Tunus'ta devrim sonrasındaki özgürlük ortamında, 24 Eylül 2011'de çıkarılan derneklere ilişkin yeni kararnameyle dini yapılanmaların sayısında ciddi artış olmuştu.

Dehşete düşüren kaza kamerada! Sürücüsü köprüden aşağı uçtuDehşete düşüren kaza kamerada! Sürücüsü köprüden aşağı uçtu
Fırat Yılmaz Çakıroğlu, mezarı başında anıldıFırat Yılmaz Çakıroğlu, mezarı başında anıldı
Yanındaki tavuk alınınca çılgına dönen horoz adamı kovaladıYanındaki tavuk alınınca çılgına dönen horoz adamı kovaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tunus

En Çok Okunan Haberler

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eylem hazırlığındaydılar! PKK operasyonunda 735 gözaltı

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Bornova'da büyük tehlike! Köy ikiye bölündü

Köy ikiye bölündü! 'Bize ibret gibi bir şey oldu'

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Buzla kaplı Çıldır Gölü'ne daldılar

Buzla kaplı Çıldır Gölü'ne daldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.