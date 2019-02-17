Tunus'taki medrese tartışması

Kimileri Kur'an kurslarının radikalizme neden olduğu için kapatılması çağrısı yaparken, kimileri kursların kısıtlanmasını ve ihlallerin cezalandırılmasını istiyor. Diğer bir grupsa meselenin siyasi çıkarlar uğruna istismar edildiğini savunuyor.

Medrese sahibi ve öğretmenlerin aralarında bulunduğu 18 ila 35 yaşlarındaki 27 kişi tutuklandı, çocuklar ise başkent yakınlarındaki bir sığınmaevine yerleştirildi.

Bunun üzerine, psikologlar eşliğinde medreseye gelen bakanlık yetkilileri, 42 çocuk ve çalışanlarla görüşerek kötü muameleye maruz kalıp kalmadıklarını araştırdı.

Tunus İnsan Kaçakçılığıyla Mücadele Derneği, geçen ay Tunus'un Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığına, Sidi Buzid bölgesinin er-Rukab beldesindeki İbn-i Ömer medresesinde "26 çocuğun zararlı ve radikal fikirler aşılanarak istismar edildiğini" ihbar etti.

TUNUS (AA) - YAMİNE ES-SALİMİ - Tunus'un kırsalındaki bir Kur'an-ı Kerim kursuna "öğrencilere psikolojik ve fiziksel kötü muamele yapıldığı" gerekçesiyle düzenlenen baskın, ülkenin dini eğitiminde merkezi rol oynayan medreseleri tartışmaya açtı.

- Konu meclise taşındı

Televizyonlarda, yazılı basında ve sosyal medyada konuyla ilgili tartışmalar sürürken Tunus meclisi son gelişmeleri değerlendirmek üzere geçen hafta hükümetle özel bir oturum yaparak konuyu ele aldı.

Oturum esnasında çok sayıda milletvekili, Kur'an medreselerinin ve derneklerinin sıkı bir şekilde denetlenmesini talep etti.

Başbakana yakınlığıyla bilinen Ulusal Koalisyon grubu, "devlet otoritesi dışında veya devlet haricinde eğitim veren medreseler, kreşler ve enstitülerin kapatılması" çağrısında bulundu.

Sol görüşlü muhalefet partilerinden Halkçı Cephe ve Demokratik Cephe, olayları şiddetle kınayarak çocukların psikolojik şiddete maruz kaldığının ortaya çıktığını ifade etti.

Nahda Hareketi Şura Konseyi de yaptığı yazılı açıklamada, "kanunlara aykırı ve çocuklara zarar veren tüm suçluların yargılanması" gerektiğine işaret etti.

İçişleri Bakanı Hişam el-Furati, oturumda yaptığı konuşmada, er-Rukab'daki medresenin kapatılmasının ardından, 6 vilayette bulunan 11 medresenin de benzer iddialarla kapatılmasına karar verildiğini belirtti. Dört medresenin daha denetim altına alıldığını, kapatılmasının gündemde olduğunu söyleyen Furati, ülke genelinde 8 vilayette 15'i Kur'an eğitimiyle uğraşan 259 derneğin bulunduğunu açıkladı.