TUNUS (AA) - Tunus'ta Zeytune Camisi alimleri, mirasta kadın-erkek arasında eşitlik sağlanmasını öngören tartışmalı yasa tasarısını reddettiklerini yineledi.

Zeytune Camisi Derneği tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Zeytune İlim ve İhsan Derneği Başkanı Muhammed el-Beşir el-Berrah, "Biz Kuran-ı Kerim'de miras hakkında belirtilen ne ise onunla birlikteyiz. Bunların değiştirilmesini istemiyoruz. Azınlığın Tunus halkının çoğunluğunu yenmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Berrah, tartışmalı tasarının yürürlüğe girmesine engel olmak için referanduma gidilebileceğini söyledi.

Tunus'un eski Din İşleri Bakanı Muhammed Halil de Zeytune alimlerinin söz konusu kanun hakkında istişarelerini tamamlamadığını belirterek, "İstişarelerimiz tamamlansa hem anayasa hem de İslam'a uygun bir çözüme ulaşabilirdik." dedi.

Halil, mirasta eşitlik yasasının kabul edilmesi halinde bunun tehlikeli toplumsal ve ekonomik yansımaları olacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin başkanlık ettiği 23 Kasım'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, kadın-erkek arasında mirasta eşitlik sağlayacak yasa tasarısına onay verilmişti.