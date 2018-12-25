HABER

Tunus'taki "mirasta eşitlik" yasa tasarısına Zeytune alimlerinden itiraz

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 20:55 | Son Güncelleme

Zeytune Camisi alimleri mirasta kadın-erkek arasında eşitlik sağlanmasını öngören tartışmalı yasa tasarısına itirazlarını tekrarladı

TUNUS (AA) - Tunus'ta Zeytune Camisi alimleri, mirasta kadın-erkek arasında eşitlik sağlanmasını öngören tartışmalı yasa tasarısını reddettiklerini yineledi.

Zeytune Camisi Derneği tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Zeytune İlim ve İhsan Derneği Başkanı Muhammed el-Beşir el-Berrah, "Biz Kuran-ı Kerim'de miras hakkında belirtilen ne ise onunla birlikteyiz. Bunların değiştirilmesini istemiyoruz. Azınlığın Tunus halkının çoğunluğunu yenmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Berrah, tartışmalı tasarının yürürlüğe girmesine engel olmak için referanduma gidilebileceğini söyledi.

Tunus'un eski Din İşleri Bakanı Muhammed Halil de Zeytune alimlerinin söz konusu kanun hakkında istişarelerini tamamlamadığını belirterek, "İstişarelerimiz tamamlansa hem anayasa hem de İslam'a uygun bir çözüme ulaşabilirdik." dedi.

Halil, mirasta eşitlik yasasının kabul edilmesi halinde bunun tehlikeli toplumsal ve ekonomik yansımaları olacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin başkanlık ettiği 23 Kasım'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, kadın-erkek arasında mirasta eşitlik sağlayacak yasa tasarısına onay verilmişti.

Hükümetten onay alan yasa tasarısının, meclise sunulması bekleniyor.

- Ne olmuştu?

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, Ağustos 2017'de kadın-erkek eşitliğiyle ilgili yasal düzenlemeler üzerinde çalışmak üzere Bireysel Özgürlükler ve Eşitlik Komitesi isminde yeni bir komite kurmuştu.

Komite haziran ayında Sibsi'ye iki bölümden oluşan 233 sayfalık bir rapor sunmuştu. Raporun bireysel hak ve özgürlüklere ayrılan birinci bölümünde yer alan en bariz teklifler arasında eş cinselliğin suç olmaktan çıkarılması ve idam cezasının kaldırılması yer alıyor.

İkinci bölümde ise kadın erkek arasında mirasta eşitlik ve çocuklar arasında, evlilik dışı ilişkilerden doğanlar da dahil olmak üzere eşitlik meselesi ele alınıyor.

Raporun öngördüğü yasal değişiklikler, Tunus kamuoyunda yoğun biçimde tartışılmış, rapora destek verenler ve karşı çıkanlar yüksek katılımlı gösteriler düzenlemişti.

Sibsi, 13 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, raporun tartışmalı diğer maddelerine değinmeden, mirasta kadın-erkek arasında eşitlik sağlanmasını öngören yasa teklifini meclise sunacağını belirtmişti.

Tunus'un kurucu lideri Habib Burgiba döneminde hayata geçen ve halen yürürlükteki medeni kanun, tek eşlilik, kadının boşanma hakkı gibi Arap ülkelerine göre daha laik uygulamalar barındırıyor. Ancak miras ve bazı diğer konularda İslami usuller öne çıkıyor.

PARTNERBütün İngiltere Şermin'i konuşuyor! Olay fotoğraflar...Bütün İngiltere Şermin'i konuşuyor! Olay fotoğraflar...
Kar yağışı Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da etkili olduKar yağışı Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da etkili oldu
Hastanede korkunç olay!Hastanede korkunç olay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
miras Tunus zeytune

En Çok Okunan Haberler

Esad güçleri Menbiç'in Arimah beldesine girdi

Esad güçleri Menbiç'in Arimah beldesine girdi

Vali Twitter'dan duyurdu... Okullara 1 gün kar tatili!

Vali Twitter'dan duyurdu... Okullara 1 gün kar tatili!

2019 asgari ücret belli oldu

2019 asgari ücret belli oldu

Asgari ücretten sonra o ücretler de belli oldu

Asgari ücretten sonra o ücretler de belli oldu

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müsvedde' sözüne yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müsvedde' sözüne yanıt

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Peş peşe uyarılar gelmişti! İstanbul'da kar alarmı

Peş peşe uyarılar gelmişti! İstanbul'da kar alarmı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmanlı Ocakları FOX TV önüne siyah çelenk bıraktı

Osmanlı Ocakları FOX TV önüne siyah çelenk bıraktı

Ankara ve 9 ilde okullara kar tatili! Hangi illerde okullar tatil edildi?

5 ilde eğitime kar engeli!

Doğurduğu bebeği hastanedeki çöp kutusuna atıp kaçan kadın yakalandı

Hastanede korkunç olay!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Menbiç' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Menbiç' açıklaması

İstanbul'da metroda intihar! Seferler durdu

İstanbul'da metroda intihar! Seferler durdu

TBMM'de Afganistan tezkeresi kabul edildi

Afganistan tezkeresi Meclis'te kabul edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.