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Tunus'taki Nida Tunus Partisi Genel Sekreteri istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 21:41 | Son Güncelleme

Tunus'taki Nida Tunus Partisi Genel Sekreteri istifa etti

TUNUS (AA) - Tunus'taki Nida Tunus Partisi Genel Sekreteri Selim er-Riyahi, görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Facebook'taki resmi sayfasından yaptığı açıklamayla Nida Tunus Partisi Genel Sekreterliği ve parti üyeliğinden istifa ettiğini duyuran Riyahi, "Tunus, bugün yaşadığından daha asil ve temiz bir siyasi süreci hak ediyor. Bu da ancak vatanperver, elleri temiz ve yetenekli insanlarla mümkün olabilir." ifadelerini kullandı.

AA muhabirine konuşan, Riyahi'nin avukatı Tayyib Sadık ise müvekkilinin görevini bırakma nedenini "Tunus'taki siyasi çürümüşlük ve Riyahi'nin bundan uzak durma isteği" olarak açıkladı.

- İş dünyasından siyasete

Ailesi ile uzun yıllar Libya'da yaşayan Riyahi, burada enerji, havacılık ve petrol üretimi alanlarındaki faaliyetleriyle tanınıyordu.

Devrim sonrasında Tunus'a dönerek siyasete atılan Riyahi, 2011 yılında liberal ekonomiyi savunan Özgür Yurtsever Birlik'i (ÖYB) kurdu.

Tunus'ta önde gelen medya kuruluşu Dar es-Sabah'ın yüzde 20'lik hissesini satın alan Riyahi, 2012'de ülkesindeki futbol kulüplerinden Africain'ın başkanlığına seçildi.

ÖYB, Tunus'ta 2014'te yapılan genel seçimlerden Nida Tunus ve Nahda Hareketi partilerinin ardından üçüncü sırada çıktı. Aynı yıl cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday olan Riyahi, ikinci tura kalamadı.

Selim er-Riyahi, geçen ekim ayıda partisi ÖYB'yi Başbakan Yusuf Şahid'e karşı hareket eden Nida Tunus ile birleştirmeye karar vermiş, kendisi de Nida Tunus'un Genel Sekreteri olmuştu.

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