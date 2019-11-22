Tunus'taki okullarda eş zamanlı "Filistin'le dayanışma" etkinliği

TUNUS (AA) - Tunus'taki ilk ve orta dereceli okullarda eş zamanlı şekilde yirmi dakika derslere ara verilerek "İsrail'in ihlallerine karşı Filistin'le dayanışma" etkinliği düzenlendi.

İlk ve Orta Dereceli Okullar Sendikasının çağrısı üzerine gerçekleştirilen etkinliğe, Tunus Eğitim Bakanı Hatem bin Salim'in yanı sıra bazı sendika başkanları ile okul müdürleri de destek verdi.

"Filistin halkının işgale karşı mücadelesine koşulsuz destek ve Arap rejimlerinin sessizliğini protesto" sloganıyla yapılan etkinlik dolayısıyla, Tunus'taki ilk ve orta dereceli okullarda derslere eş zamanlı olarak yirmi dakika ara verildi.

Okullarda Tunus ve Filistin bayrakları göndere çekildi, iki ülkenin milli marşları okundu ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

- "Filistinliler kardeşlerimiz ve zor zamanlarında yanlarında durmamız gerekir"

Başkent Tunus'taki Sadıkıyye Okulu Müdürü Afife Abdulmelik es-Suleymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının İsrail'in Gazze başta olmak üzere tüm Filistin topraklarında gerçekleştirdiği ihlallere dikkati çekmek olduğunu söyledi.