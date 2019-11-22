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Tunus'taki okullarda eş zamanlı "Filistin'le dayanışma" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 22:12 | Son Güncelleme

Tunus'taki okullarda eş zamanlı "Filistin'le dayanışma" etkinliği

TUNUS (AA) - Tunus'taki ilk ve orta dereceli okullarda eş zamanlı şekilde yirmi dakika derslere ara verilerek "İsrail'in ihlallerine karşı Filistin'le dayanışma" etkinliği düzenlendi.

İlk ve Orta Dereceli Okullar Sendikasının çağrısı üzerine gerçekleştirilen etkinliğe, Tunus Eğitim Bakanı Hatem bin Salim'in yanı sıra bazı sendika başkanları ile okul müdürleri de destek verdi.

"Filistin halkının işgale karşı mücadelesine koşulsuz destek ve Arap rejimlerinin sessizliğini protesto" sloganıyla yapılan etkinlik dolayısıyla, Tunus'taki ilk ve orta dereceli okullarda derslere eş zamanlı olarak yirmi dakika ara verildi.

Okullarda Tunus ve Filistin bayrakları göndere çekildi, iki ülkenin milli marşları okundu ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

- "Filistinliler kardeşlerimiz ve zor zamanlarında yanlarında durmamız gerekir"

Başkent Tunus'taki Sadıkıyye Okulu Müdürü Afife Abdulmelik es-Suleymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının İsrail'in Gazze başta olmak üzere tüm Filistin topraklarında gerçekleştirdiği ihlallere dikkati çekmek olduğunu söyledi.

Bu etkinlikle Tunus'taki gençlere Filistin'de olup bitenleri bir kere daha anlatma fırsatı bulduklarını ifade eden Suleymi, "Bu, bizim görevimiz. Filistinliler kardeşlerimiz ve zor zamanlarında yanlarında durmamız gerekir." dedi.

Sadıkıyye Okulu'ndaki teknoloji dersi öğretmeni Salih es-Seray da İsrail'in son Gazze saldırısında hayatını kaybeden Filistinlilerin ailelerine taziye dileklerinde bulundu. Seray, bu zor zamanda Filistin halkının desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

İsrail ordusu son olarak 12 Kasım'da, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlemiş, saldırıda Ebu'l Ata ile eşi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 8 çocuk ve 3 kadının da yer aldığı 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Dayanışma Filistin Tunus

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