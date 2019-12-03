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Tunus'taki otobüs kazasında ölenler için anma etkinliği düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 01:38 | Son Güncelleme

Tunus'taki otobüs kazasında ölenler için anma etkinliği düzenlendi

TUNUS (AA) - Tunus'ta, önceki gün bir otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 26 kişi, başkentteki Turizm Bakanlığı önünde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Bakanlık binası önünde toplanan çok sayıda Tunuslu, mum yakarak, alana kazada ölenlerin fotoğraflarını bıraktı.

AA muhabirine konuşan göstericilerden Sabir el-Gazvani, bu etkinliği düzenleyerek yaşamını yitirenleri anmak istediklerini söyledi.

Tunus Sağlık Bakanlığı Basın Sorumlusu Şükri Nıfti de pazar günü başkent Tunus'tan ülkenin kuzeybatısındaki Cendube'ye gitmekte olan bir otobüsün devrilmesi sonucu 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 17'sinin de yaralandığını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
OTOBÜS Tunus

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