Tunus'taki sel felaketinde ölü sayısı 6'ya yükseldi

TUNUS (AA) - Tunus'u etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Tunus Sivil Savunma İdaresi Sözcüsü Muiz Teria, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zağvan kentinde suya kapılan 6 yaşında bir çocuk için termal kameralı insansız hava aracı (İHA) destekli yapılan yoğun aramalar sonucu çocuğun cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

Çocuğun cesedinin, kaybolduğu yerden 6 kilometre uzaklıkta bulunduğunu ifade eden Teria, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Sözcü Teria, dün yaptığı açıklamada, ülke genelinde çarşamba gününden beri etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 5 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

