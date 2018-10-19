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Tunus'taki sel felaketinde ölü sayısı 6'ya yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 14:05 | Son Güncelleme

Tunus'taki sel felaketinde ölü sayısı 6'ya yükseldi

TUNUS (AA) - Tunus'u etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Tunus Sivil Savunma İdaresi Sözcüsü Muiz Teria, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zağvan kentinde suya kapılan 6 yaşında bir çocuk için termal kameralı insansız hava aracı (İHA) destekli yapılan yoğun aramalar sonucu çocuğun cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

Çocuğun cesedinin, kaybolduğu yerden 6 kilometre uzaklıkta bulunduğunu ifade eden Teria, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Sözcü Teria, dün yaptığı açıklamada, ülke genelinde çarşamba gününden beri etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 5 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sel Tunus yağış

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