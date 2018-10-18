Tunus'taki selde ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

TUNUS (AA) - Tunus genelinde etkili olan yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Sivil Savunma İdaresi Sözcüsü Muiz Teria, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin büyük kesiminde dün akşamdan bu yana etkisini sürdüren şiddetli yağışlar nedeniyle Kaf kentinde 2, Kassarin, Sidi Bu Zeyd ve Nabil kentlerinde ise 1'er kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Teria ayrıca Kassarin kentinde yaşlı bir adam ile Zağvan kentinde 6 yaşında bir çocuğun kayıp olduğunu, ekiplerin arama çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

- 9 kentte eğitime ara verildi

Öte yandan şiddetli yağışlar nedeniyle ülkedeki 9 kentte eğitime ara verildi.

Valiliklerden yapılan açıklamalara göre başkent Tunus'un yanı sıra Kassarin, Kaf, Sidi Bu Zeyd, Nabil, Manuba, Ben Arus, Aryana ve Silyana kentlerinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Kasrin Valisi Semir Bukadide, dün akşam yaptığı açıklamada, kentte etkili olan şiddetli sağanağın neden olduğu selde 2 kişinin öldüğünü belirtmişti.

Tunus’un kuzeydoğusundaki Nabil vilayetinde geçen ay etkili olan sağanak sonucu meydana gelen selde 6 kişi hayatını kaybetmiş, altyapı ciddi zarar görmüş ve büyük maddi hasar oluşmuştu.

