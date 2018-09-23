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Tunus'taki selde ölü sayısı 5'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 21:44 | Son Güncelleme

Tunus'taki selde ölü sayısı 5'e yükseldi

TUNUS (AA) - Tunus’un kuzeydoğusundaki Nabil vilayetinde sağanak yağışı sonucu meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Ulusal Sivil Savunma Sözcüsü Muaz Teria, resmi haber ajansı TAP'a yaptığı açıklamada, Nabil kentindeki sağanağın ardından meydana gelen sel felaketinde, üç kişinin daha cesedine ulaşıldığını söyledi.

Selde çok sayıda evi su basarken altyapının zarar gördüğü vilayetin birçok cadde ve sokağı ulaşıma kapandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sel felaketi nedeniyle komşu vilayetlerden Nabil kentine takviye için sivil savunma ve emniyet güçleri gönderildiği belirtildi.

Tunus'un sahil bölgesinde yer alan Nabil vilayetinde, sosyal medyada caddelerin akarsuya dönüştüğü ve arabaların sürüklendiği görüntüler paylaşıldı.

Öte yandan, Başbakan Yusuf Şahid, Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zübeydi ile selden etkilenen bölgeleri ziyaret etti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, vilayet binası önünde toplanan Tunuslular, sele müdahalede yetersiz kaldıkları iddiasıyla yöneticileri protesto etti.

Tunus'un Nabil vilayetinde dün sabah başlayıp bu sabah erken saatlere kadar etkili olan sağanaklarda bir bebek, bir kız çocuğu olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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