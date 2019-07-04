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Tunus'taki terör saldırılarında ölü sayısı 2'ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 20:31 | Son Güncelleme

Tunus'taki terör saldırılarında ölü sayısı 2'ye yükseldi

TUNUS (AA) - Tunus İçişleri Bakanlığı, geçen hafta perşembe günü gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2'ye yükseldiğini duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Sufyan ez-Zak AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Tunus'ta gerçekleşen iki terör saldırısında yaralananlardan birinin bugün hayatını kaybettiğini söyledi.

Öte yandan, terör örgütü DEAŞ da saldırılar kapsamında aranan ve salı günü güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon sırasında ölü ele geçirilen Eymen es-Semiri'nin kendi militanları olduğunu açıkladı.

Başkent Tunus'ta perşembe günü biri emniyet merkezi, diğeri devriye gezen polis aracını hedef alan iki intihar saldırısında bir polis ölmüş, 5'i polis 8 kişi yaralanmıştı.

Saldırıların sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
saldırı Tunus

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