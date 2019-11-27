Tunus'tan Filistin davasına destek çağrısı

TUNUS (AA) - Tunus, Filistin davasını savunma ve Filistin için harekete geçme çağrısı yaptı.

Tunus Dışişleri Bakanlığından, "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "Dünyadaki tüm vicdan sahiplerini ve barışsever güçleri, Filistin davasını savunma ve Filistin için harekete geçmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Filistin konusunda insani, ahlaki, siyasi ve hukuki sorumlulukların bilincinde olunması gerektiği vurgulanan açıklamada, "somut, sürdürülebilir, adil ve kapsamlı bir barışın sağlanması"nın zorunluluğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, İsrail'den Filistin'e yönelik işgalin yanı sıra ırkçı saldırılarına da son vermesi istendi.

Filistin yönetimi ve Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) ciddi bir maddi sıkıntı içerisinde bulunduğuna işaret edilen açıklamada ayrıca, bağışçı ülkeler yardımlarına devam etmeye çağrıldı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 29 Kasım 1977'de aldığı karar doğrultusunda, Filistin sorununun çözümüne destek vermek amacıyla 1978 yılından bu yana her yıl 29 Kasım "Filistin Halkıyla Dayanışma Günü" olarak kutlanıyor.

