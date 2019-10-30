Tunus'tan İsrail'e ziyaret yalanlaması

TUNUS (AA) - Tunus, vatandaşlarından bir heyetin İsrail'i ziyaret etmediğini bu konudaki yayınların doğru olmadığını duyurdu.

Tunus Dışişleri Bakanlığı, yapılan yazılı açıklamada, Filistin davasının ülkenin iç siyaset malzemesi olarak kullanılmaması çağrısı yaptı.

Bakanlık, vatandaşlarından bir heyetin İsrail'i ziyaret ettiğine dair haberlerin yalan olduğunu açıkladı.

Sosyal medyada kullanılan, Tunuslu gençlerin İsrail ziyaretine ilişkin bilgilerin doğru olmadığı vurgulandı.

Bakanlık, yapılan inceleme sonunda, söz konusu ziyaretin bir Avrupa heyetine ait olduğu ve heyette bulunan Tunus asıllı bayanın Belçika'da bir partinin üyesi olduğu belirtildi.

Tunuslu tanınmış medya mensubu Burhan Biseyyis, Facebook'taki sayfasından "Avrupa Parlamentosu çatısı altında düzenlenen gençlik barışı programı çerçevesinde 27 Ekim Pazar günü Tunuslu gençlerden oluşan bir heyet Brüksel'den Tel Aviv'e gitti" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

Tunuslular, söz konusu ziyarete karşı büyük tepki göstermişti.

Öte yandan yeni seçilen Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Parlamento'da düzenlenen yemin töreninde yaptığı konuşmada İsrail'e tepkisini belirterek ülkesinin daima Filistinlilerin haklı davalarının yanında olmaya devam edeceğini vurgulamıştı.

