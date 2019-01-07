HABER

Tunus'tan Katar'a Arap Birliği daveti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 17:47 | Son Güncelleme

Tunus'tan Katar'a Arap Birliği daveti

TUNUS (AA) - Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, Katar'ı mart ayında ülkesinde düzenlenecek Arap Birliği zirvesine davet etti.

Tunus Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Cihinavi, Doha'ya dün gerçekleştirdiği ziyarette Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Açıklamada, 30. Arap Birliği Liderler Zirvesi'ne ilişkin tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Cihinavi'nin ülkesinin Doha'ya davetini Katarlı mevkidaşına ilettiği aktarıldı.

Buna karşılık Katar Dışişleri Bakanı Al Sani de Tunus'taki zirvenin başarılı olması için ülkesinin en üst düzeyde katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Öte yandan Cihinavi'nin önceki gün de Kuveyt'e giderek, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı Arap Birliği zirvesine davet ettiği kaydedildi.

- Tunus'taki zirve öncesi tartışma yaratan iddia

Tunus'ta mart ayında düzenlenecek 30. Arap Birliği Zirvesi öncesi Suriye rejimiyle ilgili iddialar tartışma yaratmıştı.

Son dönemde Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in Şam'a düzenlediği ziyaret ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn'in Şam'daki büyükelçiliklerinin tekrar açılacağını duyurması başta olmak üzere Arap dünyasında Beşşar Esed yönetimi ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik adımları, Esed rejiminin Arap Birliği'ne geri döneceği iddialarını sıklaştırmıştı.

Tunus medyasında geçen ay Beşşar Esed'in 30. Arap Birliği Zirvesi'ne katılması için davet edildiği yönünde haberler çıkmış, ancak Tunus Dışişleri Bakanı Cihinavi bu iddiaları yalanlamıştı.

Arap Birliği, Esed rejiminin üyeliğini Kasım 2011'de dondururken, Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri Mart 2012'de büyükelçilerini geri çekmiş ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da aynı yıl Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.

Deniz kıyısından televizyon fışkırdı!Kapan evine götürdü!Deniz kıyısından televizyon fışkırdı!Kapan evine götürdü!
Kahraman polis Fethi Sekin ve Musa Can üniversitede ödül töreniyle anıldıKahraman polis Fethi Sekin ve Musa Can üniversitede ödül töreniyle anıldı
Hasta kadınlar kardan kapalı yollar açılarak hastaneye ulaştırıldıHasta kadınlar kardan kapalı yollar açılarak hastaneye ulaştırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tunus

En Çok Okunan Haberler

Bu görüntüler büyük tartışma yaratacak! 'İlk kez gördük'

Bu görüntüler büyük tartışma yaratacak! 'İlk kez gördük'

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Çalışanlar dikkat! 6 bin liraya yükseldi

Çalışanlar dikkat! 6 bin liraya yükseldi

Dans ederken resmen taciz etti!

Dans ederken resmen taciz etti!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir yıl arayla iki akrabasıyla nişanlandırıldı! O kız çocuğundan haber var

Bir yıl arayla iki akrabasıyla nişanlandırıldı! O kız çocuğundan haber var

Kayseri'de korkunç olay... Banyoda cinsel istismara 13 yıl 4 ay hapis!

Her satırı iğrenç! 15 yaşındaki erkek çocuk banyo yaparken...

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan Suriyeliler için çok konuşulacak sözler

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan Suriyeliler için çok konuşulacak sözler

Türk ve Yunan polisinden ortak operasyon: Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi

Türk ve Yunan polisinden ortak operasyon: Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumu

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumu

Metin Akpınar hakkında son dakika gelişmesi! Dosyası ayrıldı, fezleke hazırlandı

Metin Akpınar'la ilgili flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.