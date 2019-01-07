Tunus'tan Katar'a Arap Birliği daveti

TUNUS (AA) - Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, Katar'ı mart ayında ülkesinde düzenlenecek Arap Birliği zirvesine davet etti.

Tunus Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Cihinavi, Doha'ya dün gerçekleştirdiği ziyarette Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Açıklamada, 30. Arap Birliği Liderler Zirvesi'ne ilişkin tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Cihinavi'nin ülkesinin Doha'ya davetini Katarlı mevkidaşına ilettiği aktarıldı.

Buna karşılık Katar Dışişleri Bakanı Al Sani de Tunus'taki zirvenin başarılı olması için ülkesinin en üst düzeyde katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Öte yandan Cihinavi'nin önceki gün de Kuveyt'e giderek, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı Arap Birliği zirvesine davet ettiği kaydedildi.

- Tunus'taki zirve öncesi tartışma yaratan iddia

Tunus'ta mart ayında düzenlenecek 30. Arap Birliği Zirvesi öncesi Suriye rejimiyle ilgili iddialar tartışma yaratmıştı.

Son dönemde Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in Şam'a düzenlediği ziyaret ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn'in Şam'daki büyükelçiliklerinin tekrar açılacağını duyurması başta olmak üzere Arap dünyasında Beşşar Esed yönetimi ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik adımları, Esed rejiminin Arap Birliği'ne geri döneceği iddialarını sıklaştırmıştı.

Tunus medyasında geçen ay Beşşar Esed'in 30. Arap Birliği Zirvesi'ne katılması için davet edildiği yönünde haberler çıkmış, ancak Tunus Dışişleri Bakanı Cihinavi bu iddiaları yalanlamıştı.

Arap Birliği, Esed rejiminin üyeliğini Kasım 2011'de dondururken, Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri Mart 2012'de büyükelçilerini geri çekmiş ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da aynı yıl Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.

