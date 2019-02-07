HABER

Tunus'tan Katar'a "kupa tebriği"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 00:39 | Son Güncelleme

Tunus'tan Katar'a "kupa tebriği"

DOHA (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Katar Milli Takımı'nın Asya Kupası'ndaki şampiyonluğundan dolayı Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi tebrik etti.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, Katar Emiri Temim ile telefonda görüştü.

Sibsi, Katar Milli Takımı'nın Asya Kupası'ndaki şampiyonluğundan dolayı Katar Emiri Temim'i tebrik ederek, milli takımın başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.

Sibsi ve Temim ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Asya Kupası'nda ilk kez finale yükselen Katar ile daha önce 4 kez şampiyon olan Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Zayed Sports City Stadı'nda 1 Şubat'ta karşılaşmıştı.

2019 Asya Kupası finalinde Katar, Japonya'yı 3-1 yenerek şampiyon olmuştu.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Ünlü yazarın oğlu ölü bulunduÜnlü yazarın oğlu ölü bulundu
Kartal'da bina çökmesiKartal'da bina çökmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed al Sani Kupa tebrik Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü yazar Parseğ Tuğlacıyan'ın oğlu evinde ölü bulundu!

Ünlü yazarın oğlu ölü bulundu

6 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem (Kandilli Rasathanesi-AFAD Son Depremler)

Marmara Denizi'nde deprem!

Hatay'da eğitime şiddetli rüzgar engeli

O ilde eğitime şiddetli rüzgar engeli

6 Şubat 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

6 Şubat 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Kartal'daki faciayı gözyaşlarıyla anlattı: Kıyamet koptu sandım

Faciayı gözyaşlarıyla anlattı: Kıyamet koptu sandım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.