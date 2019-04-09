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Tunus'tan Libya'daki taraflara itidal çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 03:24 | Son Güncelleme

Tunus Dışişleri Bakanlığı: - "Tunus, Libya'daki tarafları itidalle hareket etmeye ve kan akıtmayı durdurmaya çağırıyor"

TUNUS (AA) - Tunus, Libya'nın başkenti Trablus'ta yaşanan çatışmaların durdurulmasını isteyerek, barışçıl ve uzlaşmacı bir çözüm arayışı için ülkedeki taraflara itidalli olma çağrısı yaptı.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tunus, Libya'da özellikle de başkent Trablus yakınlarındaki ciddi askeri tırmanış nedeniyle, Libya'daki tarafları itidalle hareket etmeye ve kan akıtmayı durdurmaya çağırıyor." ifadelerine yer verildi.

"Kardeş Libya halkının çektiği acıyı daha da derinleştiren adımlardan kaçınılması gerekiyor." denilen açıklamada, taraflara diyalog çağrısı yinelendi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği siyasi süreci korumanın gerekliliğine işaret edilen açıklamada, bu ay yapılması planlanan "Ulusal Diyalog Konferansı"nın başarılı olması için tüm şartları sağlayarak Libya'ya güvenlik ve istikrarı geri getirecek kalıcı bir siyasi çözüm bulunmasının önemi vurgulandı.

BM, siyasi çözüm haritasında son adım olarak görülen, Libya'nın batısındaki Gadamis kentinde 14-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek "Ulusal Diyalog Konferansı"na hazırlanıyor.

Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı başlatan General Halife Hafter'in askeri güçleri ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın birlikleri arasında başkent çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Libya'da UMH'ye bağlı Sağlık Bakanlığı tarafından Facebook hesabı üzerinden yapılan açıklamada, çatışmalarda, 21 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
General Hafter Libya Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Tunus Ulusal Diyalog Forumu

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