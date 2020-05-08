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Tunus’tan Türk yardım uçağına iniş izni

DÜNYA HABERLERİ  | 08.05.2020 10:10 | Son Güncelleme

Tunus Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden cuma günü yapılan açıklamada, Libya'ya tıbbi yardım ulaştıracak bir Türk uçağının, Tunus’un güneyindeki Cerbe Havalimanı’na inişine izin verildiği kaydedildi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden cuma günü yapılan açıklamada, Libya'ya tıbbi yardım ulaştıracak bir Türk uçağının, Tunus’un güneyindeki Cerbe Havalimanı’na inişine izin verildiği kaydedildi. Tunus ile Libya arasındaki Ras Cedir Sınır Kapısı’na gönderilmesi planlanan yardımla ilgili Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden bunun dışında detaylı bir açıklama yapılmadı.

Tunus normalde Libya gerilimine müdahale amacıyla yabancı güçlerin ülkenin hava, kara ve deniz sahasını kullanmasına izin vermiyor. Türkiye, Libya'nın batısında yer alan ve Birleşmiş Milletler (BM) dâhil uluslararası toplumun büyük bölümü tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) askeri destek sağlıyor.

Reuters haber ajansına konuşan Tunuslu bir yetkili, Libya'daki havalimanının güvenli olmaması nedeniyle Türk uçağının Libya’ya uçmadığını kaydetti. Yetkiliye göre, Tunus gümrük ve güvenlik güçlerinin yardımı doğrudan Libyalılara ulaştırması talep edildi.

UMH’den geçen hafta yapılan açıklamada, ülkenin doğusunu kontrolü altında bulunduran General Hafter’e bağlı birliklerin Ramazan ayı boyunca tek taraflı ateşkes ilan etmesine rağmen, mücadeleye devam edeceği kaydedilmişti.

Libya’daki iş savaşta birçok dış güç de önemli rol oynuyor. Diplomasi çevrelerinin verdiği bilgilere göre, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletler, Rus özel güvenlik şirketlerinin Libya’daki etkisinin giderek arttığı, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise insansız hava aracı konuşlandırdığı uyarısında bulunuyor.

Reuters / BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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