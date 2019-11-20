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Tunus'tan, Yahudi yerleşim birimlerinin meşrulaştırılmasına uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 04:37 | Son Güncelleme

Tunus'tan, Yahudi yerleşim birimlerinin meşrulaştırılmasına uyarı

TUNUS (AA) - Tunus, ABD yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerini "meşrulaştırma" girişiminin doğuracağı sonuçlara karşı uyarıda bulundu.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ABD'nin, Batı Şeria'daki yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak kabul etmeme kararı almasına atıfta bulunularak, bu adımın bölgede zaten gergin olan atmosferi daha da gereceği belirtildi.

Açıklamada, hangi gerekçeyle olursa olsun işgal altındaki topraklarda Yahudi yerleşimlerini meşrulaştırma girişiminin hukuki açıdan hükümsüz ve uluslararası normların açık ihlali olduğu kaydedildi.

Tunus'un, tüm meşru haklarını elde etme yolunda verdiği mücadelede Filistin halkının yanında olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma, hukuk ilkeleriyle çelişen bu tür pozisyonlara karşı çıkma çağrısı yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, önceki gün, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD israil Tunus Yahudi yerleşim birimleri

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