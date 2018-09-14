Panele, Başbakan Yusuf Şahid hükümetine karşı sert açıklamalarıyla gündeme gelen Tunus'un en büyük sendikası Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan (UGTT) katılım olmaması dikkati çekti. UGTT Genel Sekreter Yardımcısı Sami et-Tahiri, yerel basına yaptığı açıklamada, kendilerine davetiyenin geç geldiğinden şikayet ederek, toplantıyı boykot ettiklerini belirtti.

Başbakan Şahid, hükümetin gelecek yıl bütçesinde 200 milyon dinarı (yaklaşık 72 milyon dolar), küçük ve orta düzeyli işletmelere destek ve istihdamı teşvik için ayıracaklarını belirterek, 2019 bütçesinde yeni vergilerin ilave edilmeyeceği müjdesini verdi.

Gelecek yıl bütçesinin ekonomik ve sosyal programları üzerine düzenlenen bir programda konuşan Şahid, döneminde ekonomide büyüme yaşandığını ve cari açığın azaldığını ifade ederek, siyasi çekişmelerin daha iyi sonuç elde etmelerini engellediğini savundu.

Tunus'ta 2018 ekonomik yılının ilk yarısında büyüme yüzde 2,8 olarak kaydedilirken, hükümetin açıkladığı rakamlara göre 2016 yılında aynı dönemde yüzde 7,4 olarak hesaplanan cari açığın bu yıl yüzde 4,9'a düştüğü belirtildi.

-Ekonomide sakatlanan devrim

Tunus, 2011 yılındaki Arap Baharı isimli süreçten demokratik kazanımlarla çıkmasına rağmen bu başarısını ekonomik tabloya yansıtamadı.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) kredi şartlarını karşılamak amacıyla, "kemer sıkma" tedbirlerini artıran Tunus'un geçen aralık ayında kabul ettiği bütçe, yılın ilk ayında vergi artışları, zamlara ve ülke genelinde "hayat pahalılığı protestolarına" neden olmuştu. Bir kişinin hayatını kaybettiği gösterilerde, şiddet ve yağma olayları yaşanmıştı.

- Tunus siyasetindeki gerilim

Nida Tunus Partisi'nin lideri ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin oğlu Hafız Kaid es-Sibsi ile aynı partiden Başbakan Yusuf Şahid arasındaki çekişme, hem parti içinde hem de ülke siyasetinde tıkanıklığa yol açarak krize neden olmuştu. İki kutup arasındaki gerilim zaman zaman karşılıklı demeç ve suçlamalarla tırmanıyor.

Mayıs ayında, Nida Tunus'un lideri Hafız Kaid es-Sibsi, mevcut hükümeti "ulusal uzlaşı değil milli bir kriz hükümeti" olmakla suçlamış ve başbakanın istifasını talep etmişti. Başbakan Şahid ise, "Hafız Kaid es-Sibsi ve çevresindekileri Nida Tunus Partisi'ni bitirmek ve ülkeyi krize sürüklemekle" itham etmişti.

