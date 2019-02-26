TUNUS (AA) - ADİL ESSABİTİ - Tunus Sosyal İşler Bakanı Muhammed Trablusi, "Tunus'un 2030 hedefi, yoksulluğu yarıya indirmek." dedi.

Trablusi, Tunus'taki ekonomik durum, sosyal politikalar ve son dönemde yaşanan ekonomi temelli protestolara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Tunus'ta 2011'deki devrim sonrasında ortaya çıkan istikrarsız dönemlerde bile yoksulluğun azalmaya devam ettiğini söyleyen Trablusi, bugün resmi rakamlara göre ülke toplumunun yüzde 15'inin yoksul, yüzde 3'ünün ise aşırı yoksul olduğunu kaydetti. "Tunus'un 2030 hedefi, yoksulluğu yarıya indirmek." diyen Trablusi, hükümetin yoksulluk oranını 2030 itibariyle yüzde 15'ten yüzde 7 veya 8'e çekmeyi planladığını ifade etti.

Trablusi, "Tunus'ta şu an devletten yardım alan 280 bin aile var. Bu ailelere yapılan yardım geçen eylül ayında 50 dolardan 60 dolara çıkarıldı. Ayrıca sağlık desteği ve ihtiyaç halinde başka yardımlar da yapılıyor." dedi.

Geçen ay meclisten geçen yeni sosyal güvenlik yasasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Trablusi, "oldukça kapsamlı ve çok boyutlu" olduğunu söylediği yeni yasanın yoksulluğu sadece parasızlık şeklinde değil "iş, eğitim ve sağlık" açısından da ele aldığını dile getirdi.