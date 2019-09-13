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Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı bin Ali hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 02:03 | Son Güncelleme

Zeynel Abidin bin Ali'nin kızı Halime bin Ali: - "Bin Ali hala hayatta; can çekişmiyor. Sadece hasta"

TUNUS (AA) - Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Tunus'ta özel radyo Mosaique FM'e konuşan bin Ali'nin Avukatı Munir bin Saliha, bin Ali'nin hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun kötü olduğunu söyledi.

Daha sonra sosyal medya hesabı Facebook üzerinden açıklama yapan bin Saliha, "(Zeynel Abidin bin Ali'nin kızı) Halime bin Ali ile az önce bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Medyada çıkan bazı yalan haberlere cevap vermek isteyen Halime Hanım, 'bin Ali hala hayatta; can çekişmiyor. Sadece hasta.' açıklamasını yaptı." bilgisini aktardı.

Bu arada, Tunus'un 83 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali, devrimin yapıldığı 14 Ocak 2011'den bu yana Suudi Arabistan'da yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
hastane Tunus Zeynel Abidin bin Ali

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